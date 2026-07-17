ŠAMAR LAŽNOJ DRŽAVI IZ VAŠINGTONA: Strateški dijalog s Prištinom kad se ispune obaveze prema Srbima na KiM

SJEDINjENE Američke Države čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga s Prištinom, a oni uključuju i ispunjavanje obaveza Prištine prema Srbima na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz Stejt Departmenta.

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- Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa Sjedinjenih Država i naroda Kosova. Radujemo se uključivanju u Strateški dijalog s Kosovom kad budu stvoreni odgovarajući uslovi, uključujući ispunjavanje obaveza Kosova prema kosovskim Srbima - naveo je portparol Stejt Departmenta u odgovoru za Radio Slobodna Evropa.

Stejt department nije dao rok kada bi strateški dijalog mogao početi niti je dodatno precizirao koje korake očekuje od Prištine.

SAD su suspendovale strateški dijalog sa Prištinom u septembru 2025. godine, na neodređeni period, zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tehničke vlade u Prištini.

Izjava portparola Stejt departmenta dolazi na dan kada Vašington pokreće prvu rundu strateškog dijaloga sa Srbijom, koji je usmeren na produbljivanje bilateralne saradnje u oblastima poput bezbednosti, ekonomije i spoljne politike.

- Kroz ovaj dijalog, Sjedinjene Države i Srbija radiće na ostvarivanju zajedničkih ciljeva, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširenje veza u oblastima poslovanja i obrazovanja te izgradnju prosperitetnije budućnosti - rekao je portparol Stejt departmenta.

Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini objavila je 12. septembra 2025. godine da su SAD suspendovale strateški dijalog sa Prištinom na neodređeni period.

Ambasada je tada saopštila da je odluka donesena zbog "zabrinutosti u vezi s postupcima aktuelne vlade", za koje je navela da su "povećali tenzije i nestabilnost" i ograničili sposobnost Sjedinjenih Američkih Država da produktivno sarađuju s Prištinom na zajedničkim prioritetima.

Odluka je usledila nakon što su vlasti u Prištini preduzele mere protiv srpskih institucija na Kosovu i Metohiji.

(Tanjug)

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