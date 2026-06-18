Politika

"PRELEPO, DIVNO IZGLEDA!" Vučić otkrio kada će biti završeni most i tunel na Fruškogorskom koridoru

T.J.

18. 06. 2026. u 09:44

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NOVI most kod Novog Sada ulazi u završnu fazu.

ПРЕЛЕПО, ДИВНО ИЗГЛЕДА! Вучић открио када ће бити завршени мост и тунел на Фрушкогорском коридору

Foto: Tanjug/ NENAD MIHAJLOVIĆ (STF)

Predsrednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska radova na spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava kod Novog Sada, u okviru Fruškogorskog koridora, da ćemo dobiti prelep most koji predstavlja ogromne korake napred u budućnost.

- To su neverovatne stvari i ogromni koraci napred u budućnost - istakao je Vučić.

Predsedik je pitao direktora Koridora Srbije, Aleksandra Antića, kada će biti gotov  most, kao i tunel Iriški venac, koji su deo Fruškogorskog koridora, i dobio odgovor da će biti otvoreni otprilike u isto vreme za oko godinu dana.

Vučić je naveo da je ranije najavljeno da će biti gotovi do kraja godine i pitao Antića i izvođače radova zašto se kasni.

- Nije dobro ako narodu kažemo jedno pa moramo da produžimo - dodao je Vučić i konstatovao, nakon što je dobio odgovor da su morali da menjaju deo dokumentacije u vezi sa izvođenjem projekta, da je sve to moglo i ranije da bude urađeno.

Ovo je prelep most, možda bi bio i najlepši novosadski most da je u  gradu, prelepo, divno izgleda, rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/ NENAD MIHAJLOVIĆ (STF)

Antić je istakao da je reč o mostu sa glavnim rasponom od 235 metara i dodao da će to biti najveći glavni raspon na mostu ovog tipa u Evropi, kao i da je do sada evropski rekorder bio most u Poljskoj sa glavnim rasponom od 200 metara.

Most preko Dunava dug je 1.700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara. 

Vučić je pitao kada će biti završen ceo Fruškogorski koridor i dobio odgovor da će to biti do kraja 2028. godine.

Predsednik je uputio kritike i za taj rok, konstatujući da su radovi počeli još 2022. godine i da je to moglo da bude makar za godinu dana kraće.

BONUS VIDEO: RADOVI NA FRUŠKOGORSKOM KORIDORU: Ekipa "Novosti" obišla je gradilišta dva novosadska mosta

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