SKANDAL USRED MUNDIJALA! FBI pokrenuo istragu protiv Fudbalskog saveza Argentine!
Dok se fudbalska reprezentacija Argentine priprema za ključni meč četvrtfinala Svetskog prvenstva, iz Sjedinjenih Američkih Država stižu šokantne informacije o novoj istrazi koja bi mogla da izazove nesagledive posledice po Fudbalski savez Argentine (AFA).
Prema navodima američkih medija, FBI agenti i tužioci Ministarstva pravde SAD u Majamiju saslušali su u jeku Mundijala biznismena Giljerma Tofonija, koji je detaljno govorio o finansijskom modelu preko kojeg se upravljalo međunarodnim komercijalnim ugovorima argentinskog saveza.
Sastanak je trajao više od dva sata i deo je preliminarne istrage kojom američke vlasti žele da utvrde da li su džinovske transakcije, sprovedene preko banaka i kompanija sa sedištem u SAD, bile u skladu sa zakonom. Navodno je reč o sumnjivim poslovima čija vrednost premašuje 300.000.000 dolara.
Američki istražitelji trenutno pokušavaju da rekonstruišu kompletan finansijski tok međunarodnih poslova AFA, a ispitivanje Tofonija smatra se prvim konkretnim korakom u prikupljanju dokaza i iskaza.
Zanimljivo je da se u vreme održavanja ovog sastanka predsednik Fubalskog saveza Argentine, Klaudio Tapija, nalazio upravo u Majamiju sa nacionalnim timom. Prema dostupnim informacijama, on je dobio sudsko odobrenje za putovanje i još uvek se nalazi na teritoriji SAD.
Celu istragu vode trojica saveznih tužilaca specijalizovanih za privredni i finansijski kriminal. Njihov zadatak je da utvrde da li postoje čvrsti elementi za pokretanje krivičnog postupka prema strogom američkom zakonodavstvu.
Da stvar bude još gora po krovnu organizaciju svetskog fudbala, u ceo slučaj se, prema navodima iz inostranstva, uključio i Evropski parlament.
Evropski zvaničnici hitno traže dodatnu istragu o načinu upravljanja FIFA, ali i o pojedinim kontroverznim sudijskim odlukama koje su obeležile aktuelni šampionat sveta.
Ukoliko se ove informacije zvanično potvrde, svet će svedočiti još jednom istorijskom korupcionaškom skandalu koji preti da baci u senku sportske rezultate Argentinaca na ovogodišnjem Mundijalu.
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