Politika

NAPADAJU BAKE I DEKE, ONE KOJI SU GRADILI OVU ZEMLJU: To što blokaderi rade penzionerima, ni Gebels ne bi smislio

В.Н.

09. 07. 2026. u 08:27

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ČLAN Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić najoštrije je osudio brutalne blokaderske napade na penzionere, podržane od strane blokaderskih medija.

НАПАДАЈУ БАКЕ И ДЕКЕ, ОНЕ КОЈИ СУ ГРАДИЛИ ОВУ ЗЕМЉУ: То што блокадери раде пензионерима, ни Гебелс не би смислио

Foto: James Boardman / Alamy / Profimedia

- To je za najoštriju osudu, oni ne mogu da stanu, oni su potplaćeni i spolja i iznutra. Glavni cilj im je srušiti Aleksandra Vučića i Srbiju.  Pojma nemaju o politici, neuki su i to pokazuju ovi napadi. Morate imati iza sebe i prošlost. Ti ljudi (penzioneri, prima aut.) su stvorili ovu Srbiju. Moramo ih uvek gledati da bismo bili na stabilnom putu i moramo poštovati junačku  i radnu prošlost, što znači poštovati penzionere. Živeti u sadašnjosti. Samo tako možemo biti na čvrstom brodu - ističe naš sagovornik.

Vučinić navodi da je put Aleksandra Vučića siguran, u njemu ima mesta za sve, penzionere, mlade i stare, dok su ovakvi govori mržnje nezapamćeni u istoriji.

- Naš put u budućnost je siguran ako sledimo politiku Aleksandra Vučića. Oni su je uništili 5. oktobra do 12. maja 2012. godine, dok Tomislav Nikolić nije oduvao Borisa Tadića i poslao ga na smetlište istorije. Oni pokazuju neukost, što im broj svakodnevno opada, agresivniji su u uvredama. I svoje bake i deke da vređaju. Toga nije bilo u fašizmu, ne bi na pamet padalo tako nešto ni Jozefu Gebelsu. Njihovu agresiju pumpaju Nova S, N1, Vreme... Pumpaju ih i na terorizam i na nešto gore. Udarili po bakama i dekama, koji su časno gradili svoju zemlju - primetio je Vučinić.

printscreen/facebook/sinisa vucinic

Siniša Vučinić

Vučinić je pozvao institucije da reaguju!

 - Aleksandar Vučić je postao arhitekta jedne moderne Srbije i idemo u budućnost, ali ne bez sadašnjosti i čuvanja prošlosti, kako junačke tako i radne. Insitucije moraju da reaguju i to su pretnje penzionerima. Policija treba da deluje preventivno. Instutucije i tužilaštvo moraju da reaguju, pre svega VJT i da se podnesu krivične prijave i da se vrši pritisak i da se liše slobode oni koji su odgovorni za ovakvo ponašanje. Tražim hapšenja. Ponavljam - tražim hapšenja - zaključio je Siniša Vučinić za Novosti. 

POSLE VESTI DA 800.000 PENZIONERA GLASA ZA VUČIĆA - USLEDILA HISTERIJA

Više od 800.000 penzionera glasa za Aleksandra Vučića, a to čini minimum polovinu, a sigurno i više njegovih ukupnih birača, tvrdi politički konsultant Dušan Milenković nakon istraživanja javnog mnjenja koja su rađena u junu.

Ovo istraživanje je pokazalo i da su žene starije od 65 godina najvernije poklonice Aleksandra Vučića i sve je odmah objavila blokaderska "Nova S".

Posle ove vesti blokaderi-piculići su poručili penzionerima da su "neinformisana, neobrazovana, masa gladna para i lekova", da će im "pišati po grobovima uskoro", da su "izlapeli primitivci, marva i stočni fond", ali i "sebične drtine".

Блокадерски напади на пензионереFoto: printscreen/x

POGLEDAJ GALERIJU

Ovo nije prvi put da blokadei-piculići vređaju srpske majke, očeve, bake i deke!

BONUS VIDEO: VUČIĆ BLOKADERIMA: Dolazite u tu Galeriju češće nego ja, drago mi je što priznajete moje delo

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