PESNIČENJE NA SVE STRANE! Pojavio se snimak brutalne tuče tokom meča Argentine i Egipta! Nije se znalo ko koga udara! (VIDEO)
Nemile scene obeležile kraj duela u kojoj su se branioci titule na srećan način domogli četvrtfinala Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.
"Gaučosi" su posle spektakularnog preokretka i minusa (0:2) do 75. minuta, postigli tri gola i prošli u četvrtfinale, gde ih čeka Švajcarska.
Međutim, navijači Argentine su tokom velikog slavlja ušli u su sukob sa navijačima Kolumbije.
Do fizičkog obračuna je došlo u fan zoni i mestu gde navijači zajedno mogu da gledaju utakmice svojih reprezentacija.
Naime, Kolumbijci su čekali meč svojih ljubimaca protiv "sajdžija" koja je odigrana po zavšetku utakmice Argentina - Egipat, gde je viđeno dosta uzbuđenja.
Elem, kod vođstva "faraona" od 2:0 protiv Mesija i družine, navijači iz Kolumbije su bili i te kako zadovoljni, ali je onda usledio preokret i tada je nastao opšti haos.
Argentinci su sada postali ti koji provociraju, a sve je ubrzo prešlo u brutalnu tuču. Evo kako se sve dogodilo:
Da zlo bude gore po Kolumbijce, ispali su na penale od Švajcaraca, te ništa neće biti od južnoameričkog "klasika" za plasman u polufinale Mundijala.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
GOTOVO JE! Oglasio se Dušan Tadić i izazvao zemljotres u srpskom fudbalu
09. 07. 2026. u 06:05
PUTINOV ČOVEK SPREMAN DA UNIŠTI EVROPU! Pao najveći ultimatum o kome bruji ceo svet
09. 07. 2026. u 06:27
TRESE SE KOLORADO! Denver otpustio jedno od najzvučnijih imena
09. 07. 2026. u 07:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ARGENTINA JEDVA PREŽIVELA ZELENORTSKA OSTRVA! "Gaučosi" nakon produžetaka otišli u osminu finala Svetskog prvenstva! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Majamiju, posle produžetaka, savladala Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.
04. 07. 2026. u 02:46
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.
06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21
Komentari (0)