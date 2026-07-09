Fudbal

PESNIČENJE NA SVE STRANE! Pojavio se snimak brutalne tuče tokom meča Argentine i Egipta! Nije se znalo ko koga udara! (VIDEO)

Новости онлине

09. 07. 2026. u 07:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nemile scene obeležile kraj duela u kojoj su se branioci titule na srećan način domogli četvrtfinala Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

ПЕСНИЧЕЊЕ НА СВЕ СТРАНЕ! Појавио се снимак бруталне туче током меча Аргентине и Египта! Није се знало ко кога удара! (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Jessica Tobias

"Gaučosi" su posle spektakularnog preokretka i minusa (0:2) do 75. minuta, postigli tri gola i prošli u četvrtfinale, gde ih čeka Švajcarska.

Međutim, navijači Argentine su tokom velikog slavlja ušli u su sukob sa navijačima Kolumbije.

Do fizičkog obračuna je došlo u fan zoni i mestu gde navijači zajedno mogu da gledaju utakmice svojih reprezentacija.

Naime, Kolumbijci su čekali meč svojih ljubimaca protiv "sajdžija" koja je odigrana po zavšetku utakmice Argentina - Egipat, gde je viđeno dosta uzbuđenja.

Elem, kod vođstva "faraona" od 2:0 protiv Mesija i družine, navijači iz Kolumbije su bili i te kako zadovoljni, ali je onda usledio preokret i tada je nastao opšti haos.

Argentinci su sada postali ti koji provociraju, a sve je ubrzo prešlo u brutalnu tuču. Evo kako se sve dogodilo:

Da zlo bude gore po Kolumbijce, ispali su na penale od Švajcaraca, te ništa neće biti od južnoameričkog "klasika" za plasman u polufinale Mundijala.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

 

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPAVAO BIH S NJOM I OŽENIO JE! Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
Svet

0 0

"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava

AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.

06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVEŽENJE, ADRENALIN I PORODIČNA ZABAVA: Vodič kroz najbolje akva-parkove u Srbiji ovog leta!

OSVEŽENjE, ADRENALIN I PORODIČNA ZABAVA: Vodič kroz najbolje akva-parkove u Srbiji ovog leta!