PESNIČENJE NA SVE STRANE! Pojavio se snimak brutalne tuče tokom meča Argentine i Egipta! Nije se znalo ko koga udara! (VIDEO)

Nemile scene obeležile kraj duela u kojoj su se branioci titule na srećan način domogli četvrtfinala Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

FOTO: Tanjug/AP/Jessica Tobias

"Gaučosi" su posle spektakularnog preokretka i minusa (0:2) do 75. minuta, postigli tri gola i prošli u četvrtfinale, gde ih čeka Švajcarska.

Međutim, navijači Argentine su tokom velikog slavlja ušli u su sukob sa navijačima Kolumbije.

Do fizičkog obračuna je došlo u fan zoni i mestu gde navijači zajedno mogu da gledaju utakmice svojih reprezentacija.

Naime, Kolumbijci su čekali meč svojih ljubimaca protiv "sajdžija" koja je odigrana po zavšetku utakmice Argentina - Egipat, gde je viđeno dosta uzbuđenja.

Elem, kod vođstva "faraona" od 2:0 protiv Mesija i družine, navijači iz Kolumbije su bili i te kako zadovoljni, ali je onda usledio preokret i tada je nastao opšti haos.

Argentinci su sada postali ti koji provociraju, a sve je ubrzo prešlo u brutalnu tuču. Evo kako se sve dogodilo:

Da zlo bude gore po Kolumbijce, ispali su na penale od Švajcaraca, te ništa neće biti od južnoameričkog "klasika" za plasman u polufinale Mundijala.

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