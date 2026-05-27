Politika

VUČIĆ U KINI: Predsednik Srbije obišao inovacioni centar kompanije Mint Future Factory

Novosti online

27. 05. 2026. u 04:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i delegacija obilaze inovacioni centar kineske kompanije Mint Future Factory.

ВУЧИЋ У КИНИ: Председник Србије обишао иновациони центар компаније Mint Future Factory

Foto: Novosti

Vučića su dočekali Džang Jenjun, zamenik guvernera Džeđijang provincije, Čen Vei, partijski sekretar KPK grada Đasinga, Vang Hovei, zamenik generalnog direktora Odeljenja za spoljne poslove Džeđijang provincije, Čin Ronghua, osnivač kompanije Minth, Vei Čin Lien, predsedavajuća kompanije Minth, g. Den Taihua, predsedavajući komapnije AgiBot i g. Danijel Ćiang, zamenik predsedavajućeg kompanije AgiBot.

S Vučićem je bio i ministar finansija Siniša Mali.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Foto: Novosti

Roboti kompanije su, u Vučićevu čast, igrali moravac. 

Vučić je, obilazeći inovacioni centar, kazao da ovakva fabrika stize u Srbiju.

- To će značiti nova radna mesta. Drago mi je što su roboti igrali moravac. Roboti će biti na Ekspu, dočekivaće goste - najavio je predsednik Srbije.

Sreo je naše ljude koji su u fabrici. Oni su mu objasnili da su na obuci.

Predsednik Srbije pokazao je "Novostima" i leteći taksi koji stiže u Srbiju.

- Ovo ćemo da imamo na Ekspu. Fantastično! - kazao je on.

Kazao je da ćemo za godinu dana moći iz naše zemlje da prodajemo robota koji može da služi koktele, doduše, nešto sporije nego čovek.

- Posle izvesnog vremena će moći i brže - kazao je on.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MINISTAR ĐURIĆ: Srbija ostaje stub odbrane Povelje UN i na svetskom nivou i na Zapadnom Balkanu
Politika

0 1

MINISTAR ĐURIĆ: Srbija ostaje stub odbrane Povelje UN i na svetskom nivou i na Zapadnom Balkanu

SRBIJA će ostati stub odbrane Povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bedem mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je danas pred Savetom bezbednosti UN šef srpske diplomatije Marko Đurić, istakavši da se Srbija zalaže na svet zasnovan na pravu u kojem Povelja UN nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka.

26. 05. 2026. u 23:30

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Ovo su se upravo uradili Vladimir Putin i Si Đinping posle otvorene pretnje napada na teritoriju Rusije

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Ovo su se upravo uradili Vladimir Putin i Si Đinping posle otvorene pretnje napada na teritoriju Rusije