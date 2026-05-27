VUČIĆ U KINI: Predsednik Srbije obišao inovacioni centar kompanije Mint Future Factory

Vučića su dočekali Džang Jenjun, zamenik guvernera Džeđijang provincije, Čen Vei, partijski sekretar KPK grada Đasinga, Vang Hovei, zamenik generalnog direktora Odeljenja za spoljne poslove Džeđijang provincije, Čin Ronghua, osnivač kompanije Minth, Vei Čin Lien, predsedavajuća kompanije Minth, g. Den Taihua, predsedavajući komapnije AgiBot i g. Danijel Ćiang, zamenik predsedavajućeg kompanije AgiBot.

S Vučićem je bio i ministar finansija Siniša Mali.

Roboti kompanije su, u Vučićevu čast, igrali moravac.

Vučić je, obilazeći inovacioni centar, kazao da ovakva fabrika stize u Srbiju.

- To će značiti nova radna mesta. Drago mi je što su roboti igrali moravac. Roboti će biti na Ekspu, dočekivaće goste - najavio je predsednik Srbije.

Sreo je naše ljude koji su u fabrici. Oni su mu objasnili da su na obuci.

Predsednik Srbije pokazao je "Novostima" i leteći taksi koji stiže u Srbiju.

- Ovo ćemo da imamo na Ekspu. Fantastično! - kazao je on.

Kazao je da ćemo za godinu dana moći iz naše zemlje da prodajemo robota koji može da služi koktele, doduše, nešto sporije nego čovek.

- Posle izvesnog vremena će moći i brže - kazao je on.

Foto: Novosti