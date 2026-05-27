VUČIĆ U KINI: Predsednik Srbije obišao inovacioni centar kompanije Mint Future Factory
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i delegacija obilaze inovacioni centar kineske kompanije Mint Future Factory.
Vučića su dočekali Džang Jenjun, zamenik guvernera Džeđijang provincije, Čen Vei, partijski sekretar KPK grada Đasinga, Vang Hovei, zamenik generalnog direktora Odeljenja za spoljne poslove Džeđijang provincije, Čin Ronghua, osnivač kompanije Minth, Vei Čin Lien, predsedavajuća kompanije Minth, g. Den Taihua, predsedavajući komapnije AgiBot i g. Danijel Ćiang, zamenik predsedavajućeg kompanije AgiBot.
S Vučićem je bio i ministar finansija Siniša Mali.
Roboti kompanije su, u Vučićevu čast, igrali moravac.
