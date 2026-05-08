TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić sa Nilsom Anenom u Predsedništvu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa državnim sekretarom u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke Nilsom Anenom u 10.00 časova.

Sastanak će se održati u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, javlja Služba za medije predsednika Srbije.

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8 odsto, ali da država očekuje da bi, uz jačanje građevinske industrije, rast mogao da bude i tri odsto, dodavši da će srpska ekonomija u 2027. rasti brže od proseka svetske i dvostruko brže u odnosu na razvijene zemlje.

Vučić je, nakon potpisivanja dokumenata o izgradnji saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom "Šandong", rekao da se, prema prvim procenama, za prvi kvartal ove godine očekuje rast od oko tri odsto, odnosno između 3,0 i 3,1 odsto.

- To je zaista dobra procena za prvi kvartal. Tu smo podbacili u građevini, zato moramo sada da pojačamo i nisku gradnju i visoku gradnju i pre svega izdavanje dozvola u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, kako bismo mogli da održimo rast i da probamo da nam sve bude na nivou od tri odsto - dodao je Vučić.

On je predstavio tabelu sa projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), prema kojoj će privreda Srbije, nakon rasta za dva odsto u 2025. godini, ubrzati na 2,8 odsto u 2026. i na 3,5 odsto u 2027. godini. Prema tim podacima, globalna ekonomija će rasti po stopi od 3,1 odsto u 2026. i 3,2 odsto u 2027. godini, a privreda razvijenih zemalja rašće 1,8 odsto u 2026. i 1,7 odsto u 2027. godini.

