Bocan-Harčenko tvrdi: EU će izvršiti jači pritisak na Srbiju - cilj je priznanje Kosova i sankcije Rusiji

AMBASADOR Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je da predsednik Aleksandar Vučić otvoreno kaže da uz evropske integracije, Srbija hoće da sačuva i saradnju i vezu sa Rusijom.

Foto: D. Milovanović

- Oni su počeli da teraju Srbiju da bira između Evrope i Rusije. Ja se sećam još od pregovora o statusu Kosova bilo je govora da Beograd mora da izabere ili evropske integracije ili Rusiju. Možda nisu bili tako agresivni u svom nastupu kao sad... Evropska unija će nastaviti da pritiska Srbiju još više, u cilju da se Beograd pridruži sankcijama Rusiji i prizna Kosovo - rekao je ruski ambasador za Informer TV.

Govorio je i o optužbama Aljbina Kurtija da se Rusija meša u unutrašnje stvari lažne države.

- Ne bih ja rekao da mi poklanjamo više pažnje tome, jer za to nema dokaza. Sve je izmišljeno. Kurti želi da se uklopi u to anti-rusko ponašanje, ne razmišljajući više o nekom dokazu ili nekoj realnosti. Ovo je uobičajeno njegovo ponašanje. Takvo je i po pitanju pregovora i normalizacije odnose. Kurti razvija ovaj pritisak u cilju potpunog uništavanja srpskih institucija na severu Kosova - naglasio je Bocan-Harčenko.

On je rekao da se Rusija zalaže da general Ratko Mladić bude pušten u Srbiju da ima medicinsku negu i pomoć, koju mu ne pružaju u zatvoru.

Govorio je i o dvostrukim aršinima Zapada po pitanju Kosova i Metohije.

Prokomentarisao je i vojni savez Zagreb-Tirana-Priština.

- Ne mogu ti savezi da budu u korist Srbije. Jačanje vojnih mogućnosti Kosova, što je kršenje Rezolucije 1244, ali i stvaranje i jačanje ovih manjih vojnih saveza je kršenje ugovora u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma - istakao je ambasador Rusije.

(Sputnjik)

