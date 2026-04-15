Jovanov: Daćemo kvorum i za sednicu o poverenju vladi, biće nastavljena
ŠEF poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov rekao je danas da će vladajuća većina dati kvorum i omogućiti raspravu i glasanje o poverenju Vladi, a što su predložili poslanici opozicije.
On je rekao da se očekuje nastavak sednice sa ovom tačkom dnevnog reda, a posle nove sednice o evropskim zakonima koja je zakazana za sutra.
- Mi ćemo u skladu sa dogovorom, ako taj dogovor bude bio na snazi, nakon ove sednice koja je zakazana za sutra, nadam se već posle te sednice imati nastavak ove sednice. Razgovaraće se o poverenju vladi i glasaće se o poverenju vladi, iako je iz današnjeg dana potpuno jasno da to poverenje postoji - rekao je Jovanov novinarima u Skupštini Srbije.
On je naveo da je danas održan Kolegijum skupštine i da je tu u načelu bio postignut dogovor o nastavku ove današnje sednice.
- Mi smo kao vladajuća većina insistirali da nam se kaže otprilike scenario kako su to predstavnici opozicije zamislili i na kraju smo došli do nekog dogovora i to je dobro. U narednom periodu, relativno brzo očekujte nastavak ove sednice sa tačkom dnevnog reda, izglasavanje nepoverenja vladi - rekao je Jovanov.
On je podsetio da je vladajuća koalicija dala kvorum i za raspravu o tragediji u Ribnikaru i za raspravu o litijumu.
- Daćemo kvorum i za ovu raspravu, ali ono na šta ne možemo da pristanemo, to je da se dovodimo pred svršen čin i da danas na kolegijumu imamo i bezbobrazne komentare, baš nas briga da li hoćete ili nećete jer onda njih očigledno ne zanima da li će sednice biti - rekao je Jovanov.
On je dodao i da je zahvaljujući ovoj tački dnevnog reda jasno i da oni koji danima i mesecima traže izbore ne žele izbore.
Današnja sednica nije održana jer za nju nije bilo kvoruma za rad ni posle drugog pokušaja.
Preporučujemo
Nema kvoruma: Prekinuta sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije (VIDEO)
15. 04. 2026. u 11:22
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
Drama u Persijskom zalivu: Srušio se jedan od najskupljih američkih dronova
MORNARICA Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da se izviđačka bespilotna letelica MQ-4C Triton srušila u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je reč o "nesreći", dok su pojedini izvori ranije tvrdili da je letelicu oborila iranska protivvazdušna odbrana.
15. 04. 2026. u 12:11
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
