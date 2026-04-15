"Ukazaćemo najveće poštovanje našim sestrama i braći": Vučić najavio posetu predsednika Republike Srpske
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom svog obraćanja posle važnih sastanaka u kasarni Banjica 2, pomeunuo i to da narednih dana u posetu pozvari predsednika Republike Srpske.
- Želim da vas obavestim da ću u zvaničnu posetu u narednih 10 dana pozvati Sinišu Karana, predsednika RS, da ćemo napraviti mnogo svečanosti i da ćemo ukazati najveće moguće poštovanje našim sestrama i našoj braći - kazao je predsednik.
