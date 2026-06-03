VELEOBRT! Predrag Mijatović se vraća u klub, evo kada pada odluka

NAKON drame u Humskoj i ostavke Predraga Mijatovića, slavni fudbaler se ne smiruje!

FOTO: Z. Jovanović

Nekadašnja zvezda Real Madrida se vraća u klub. Digao je ruke od Partizana, ali ubrzo bi mogao da postane deo ekipe koja vedri i oblači na "Santijago Bernabeu". Naime, izbori za predsednika Real Madrid zakazani su za 7. jun 2026., a prvi put posle dve decenije Florentino Perez ima jako ozbiljnog protivkandidata – Enrikea Rikelmea.

Rikelme je počeo da priprema teren još pre nekoliko meseci obilazeći uticajne krugove i kontaktirajući sa raznim lobistima. Veruju da je ovo njihova šansa za konačno rušenje Pereza.

Inače, Rikelme je rođen u Koksu, u okolini Alikantea i trenutno je predsednik i osnivač Koks grupe, energetske kompanije fokusirane na vodu, uključujući njen tretman, desalinizaciju i ponovnu upotrebu. Kompanija ima veliki uticaj i van Španije, dosežući do Meksika, Čilea, Paname, Kolumbije i vredna je preko milijardu evra. Njegov ugled potiče iz porodice navijača Real Madrida pošto mu je otac bio član upravnog odbora kluba tokom predsedničkog mandata Ramona Kalderona.

Od tada i seže poznanstvo porodice Rikelme sa Mijatovićem. Potencijalna kandidatura se pominjala još 2021. godine kada je razmatran kao alternativa Florentinu Perezu, ali je na kraju odustao od trke jer je shvatio da nema dovoljnu podršku. Sada veruje da ima bolje šanse…

Postoji nekoliko uslova koje kandidat mora da ispuni da bi se njegovo ime našlo na izborima za predsednika Real Madrida. Oni se kreću od najosnovnijih, kao što su državljanstvo Španije, punoletstvo, kao i potpuno razumevanje obaveza kluba, do specifičnijih, kao što je zabrana obavljanja bilo koje druge pozicije u različitim klubovima. Štaviše, obavezno je biti član kluba najmanje 20 godina i imati bankovnu garanciju ekvivalentnu 15 odsto budžeta kluba.

Rikelme ispunjava sve uslove, a član je kluba već preko 20 godina. Španski mediji danas ističu da je Enrike Rikelme prethodnih dana obezbedio i bankarske garancije u vrednosti preko 150.000.000 evra kao poslednji formalni uslov za kandidaturu na izborima.

Pored Mijatovića koji se pominje kao jedan od glavnih organizatora opozicionog bloka, španski mediji pišu da bi Rikelmeovu kandidaturu podržale još neke klupske legende poput Ikera Kasiljasa i Serhija Ramosa.

Za sada se kao Rikelmeovi najveći saveznici pominju Mijatović i Fernando Sans. Pomenuti sastanak 18. aprila je održan u hotelu Melilja u Alikanteu o trošku Rikelmeovog oca. Mijatović i Sans su tada pričali pred oko 600 predstavnika navijačkih klubova i članova iz svih krajeva Španije koji imaju pravo glasa.

Kampanja je u jeku i traje već mesecima, ali će predaja zvanične kandidature zavisiti od poslednje procene šansi za pobedu na izborima. Perez je spreman. Videćemo da li i Rikelme, podržan Mijatovićem i ostalima...

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