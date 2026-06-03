NOVAK ĐOKOVIĆ JE TOTALNO PROMAŠIO! Zbog ovog poteza Srbin je izbačen sa Rolan Garosa

NOVAK Đoković je napravio veliku grešku na Rolan Garosu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Sada je sve otkriveno. Naime, odluka Srbina da meč trećeg kola na Rolan Garosu protiv Žoaoa Fonseke odigra u dnevnom terminu prilično je iznenadila tenisku javnost.

Igranje po vrućini sa bržim lopticama teorijski uopšte nije išlo na ruku 39-godišnjem srpskom asu i njegovom stilu igre, naročito u poređenju sa noćnim uslovima koje Novak inače preferira.

Međutim, pozadinu ovog izbora otkrio je nekadašnji broj jedan u dublu i aktuelni televizijski komentator Nikola Mau. On je objasnio da je Đoković svesno izabrao sunce umesto reflektora kako bi izbegao probleme sa spavanjem, koji su ga mučili nakon meča prvog kola odigranog u kasnom večernjem terminu.

Mladi Brazilac je nakon eliminacije u četvrtfinalu od Jakuba Menšika povukao direktnu paralelu između tog duela i velikog trijumfa nad Đokovićem, potvrdivši teoriju o tome koliko su mu pariska vrućina i brzina terena išli na vodenicu u trećoj rundi:

- Različiti su bili uslovi za igru. Igrali smo pod krovom i teren je bio mnogo sporiji.

Ove reči jasno impliciraju da bi Đoković imao znatno veće šanse za uspeh da je taj meč odigran u večernjim satima, kada sporiji uslovi prirodno otupljuju oštricu ultra-brze i agresivne igre kakvu forsira tinejdžer iz Rija.

Fonseka je slavio za dlaku, pa spekulacije o tome da bi hladniji vazduh ili zatvoren krov doneli drugačiji ishod i te kako imaju utemeljenje u realnosti.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu