"OH, JADNIK STARI"! Novače, zašto nisi ostao kod kuće?

Oštre kritike na račun Novaka Đokovića uputio je bivši selektor francuske Dejvis kup reprezentacije Žan-Pol Lot, nakon što je srpski as eliminisan u trećem kolu Rolan Garosa od Brazilca Žoaa Fonseke.

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Teniski stručnjak bio je nemilosrdan, poručivši Đokoviću da je bolje da nije ni dolazio u Pariz ako nije bio potpuno spreman, dodavši da njegovi navijači moraju prestati da traže opravdanja za svaki poraz.

- Stalno se izmišljaju izgovori za njega. Đoković ima skoro 40 godina, malo je manje otporan na vrućinu ili sunce nego dvadesetogodišnjak i pokazuje znake istrošenosti. Čuo sam ljude kako govore: 'Oh, jadnik, stari. Ah, mora da je osetio posledice vrućine.' Ali ako nema kvalitete da izdrži vrućinu, trebalo bi da ostane kod kuće - rekao je Francuz i dodao:

- Izgubio je od Fonseke, koji je bio odličan. Da li sam grub? Nimalo! Ljudi stalno izmišljaju izgovore za njega, ali ovaj momak je fantastičan. Da li je njegovo vreme prošlo? Ne, nikako.".

Međutim, Francuz veruje da Đoković ima još mnogo toga da pokaže na teniskom terenu i vidi ga kao favorita na predstojećem Vimbldonu.

- Još uvek može da osvoji grend slem, kao što je Vimbldon, jer će biti brže, ali nemojmo to reći svaki put kada izgubi meč od veličanstvenog mladog igrača poput Fonseke - rekao je Žan-Pol Lot kome se nije dopalo izveštavanje medija o porazu najboljeg tenisera svih vremena.

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