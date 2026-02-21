DRŽAVA NIJE IGRAČKA Vučić: Pregovaramo o "Đerdapu 3", to su milijarde evra ulaganja, a značajna deo novca će završiti baš u Kladovu

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, boraveći u poseti istočnoj Srbiji razgovarao je i sa građanima Kladova.

Foto: Novosti

Kaže da "Đerdap" mora da se ponaša odgovornije. Nada se investiciji "Đerdap 3" i kaže da se o tome priča sa Rumunija i Amerikancima, da su to milijarde evra ulaganja.

- Značajan deo tog novca završiće baš ovde u Kladovu i to će biti nova era za Kladovo, to će značiti celoj Srbiji, ali će biti spas za čitav deo od Kladova do Donjeg Milanovca - tvrdi Vučić.

Očekuje vrlo nestabilnu godinu u svetu.

- Mi ćemo dati sve od sebe da nam ona u ekonomskom smislu bude najbolja godina - rekao je Vučić.

Dodao je da je važno da sačuvamo mir.

- Država nije igračka - kaže on.