DRŽAVA NIJE IGRAČKA Vučić: Pregovaramo o "Đerdapu 3", to su milijarde evra ulaganja, a značajna deo novca će završiti baš u Kladovu
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, boraveći u poseti istočnoj Srbiji razgovarao je i sa građanima Kladova.
Kaže da "Đerdap" mora da se ponaša odgovornije. Nada se investiciji "Đerdap 3" i kaže da se o tome priča sa Rumunija i Amerikancima, da su to milijarde evra ulaganja.
- Značajan deo tog novca završiće baš ovde u Kladovu i to će biti nova era za Kladovo, to će značiti celoj Srbiji, ali će biti spas za čitav deo od Kladova do Donjeg Milanovca - tvrdi Vučić.
Očekuje vrlo nestabilnu godinu u svetu.
- Mi ćemo dati sve od sebe da nam ona u ekonomskom smislu bude najbolja godina - rekao je Vučić.
Dodao je da je važno da sačuvamo mir.
- Država nije igračka - kaže on.
Preporučujemo
TRENUTAK KAD JE SRBIJA ZANEMELA! Vučić se uhvatio za glavu nakon priznanja ove hrabre žene: Dođe mi da zajedno sa vama plačem!
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se uhvatio za glavu nakon što mu je građanka Bora otkrila borbu za usvajanje deteta i probleme sa socijalnom pomoći, obećavši da će pokušati da učini sve što može da problem bude rešen.
20. 02. 2026. u 22:47
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"KOSOVO, SRBIJA, USTANITE!" Tramp pozdravio i goste kojih nije bilo u sali
AMERIČKI predsednik Donald Tramp osnovao je Odbor za mir, ali je već na osnivačkom sastanku "Odbora za mir" zapretio ratom. Pretnju iz govora ponovio je i u avionu za Džordžiju. Ozbiljnost pokazuje i premeštanje nosača aviona u istočno Sredozemlje.
21. 02. 2026. u 09:40
Komentari (0)