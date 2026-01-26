VUČIĆ O NOVOM SVETSKOM PORETKU: Evropa mora da shvati - SAD se više nikad neće vratiti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je jutarnjeg programa na Blic TV gde govori o aktuelnim i najvažnijim temama za građane Srbije.

Foto: Printscreen/BlicTV

Kazao je, ukazujući na Ursulin govor, da je neko pametno strukturno postavio.

- Onaj ko je njoj sastavio fenomenalno je strukturisao govor. Njen govor je sadržao političku platformu, bio je izuzetan. Druga stvar, ona je postavila određene ideološke postulate i imala je hrabrsoti da raskine sa sadašnošću i prošlošću. Govor je bio izuzetan. Evropa misli godinu dana da će joj se Amerika vratiti. Tako i Evropa mora da shvati da im se SAD nikada neće vratiti, i to je ono što je Ursula i rekla. Nema nostalgije, imaš interese, gledaj u budućnost. Mislim da Marta Kos računa na Srbiju u delu nezavisne Evrope - rekao je Vučić.