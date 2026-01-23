Politika

OGLASIO SE VUČIĆ: Dok sam živ boriću se protiv toga (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros na Instagram profilu.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Dok sam živ boriću se protiv toga da jahanje, šutiranje, ubijanje onih koji drugačije misle bude politika budućnosti i “normalna” stvar - napisao je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izjava je zabeležena tokom predsednikove posete Davosu, gde je rekao:

- Priča o jahanju, udaranju, katranu i perju je uobičajena za blokadere. Od monstruoznih stvari su napravili novu normalnost, uspeli su sa tim. To nikad neću prihvatiti. Ono što je sasvim normalno za druge medije, to je njihov sramota, ja sa tim neću da se pomirim. Ubijanje onih koje drugačije misle da bude nečija politika, to neću prihvatiti, boriću se protiv toga - rekao je Vučić.

