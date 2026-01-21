Politika

IT ZAJEDNICA NAJAVILA BLOKADERSKI SKUP U SUBOTU:Prava IT zajednica se odmah ogradila!

В. Н.

21. 01. 2026. u 16:20

BLOKADERSKI mediji su danas najavili skup od 11 časova na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, pod sloganom „Zajedno uz studente“.

ИТ ЗАЈЕДНИЦА НАЈАВИЛА БЛОКАДЕРСКИ СКУП У СУБОТУ:Права ИТ заједница се одмах оградила!

Foto: SITA

Navedeni skup je navodno organizovala IT zajednica, kako se navodi na blokaderskim portalima. 

Foto: Printscreen

Međutim, IT asocijacija je nakon toga poslala hitno saopštenje u kojem se ograđuje od tih navoda. Prenosimo saopštenje u celosti:

- Srpska IT Asocijacija želi da jasno istakne da je nezavisna i samostalna organizacija, registrovana u skladu sa propisima Republike Srbije, sa ciljem razvoja IT sektora i podrške IT kompanijama u Srbiji.

U poslednje vreme primećena je zabuna u javnosti u vezi sa našim delovanjem. Napominjemo da Srpska IT Asocijacija nije povezana sa neformalnim IT organizacijama niti sa pojedinačnim nalozima na društvenim mrežama, i da ih na bilo koji način ne zastupa.

Naša asocijacija okuplja više od 40 kompanija koje ostvaruju ukupan promet od preko 600 miliona evra i zapošljavaju više od 7.000 ljudi. Naš fokus ostaje isključivo na profesionalnom razvoju IT sektora u Srbiji i podršci našim članicama - navedeno je u saoptenjeu na sajtu SITA.

