RAT MEĐU BLOKADERIMA SE NASTAVLJA: Da li su blokaderi "studenti" sigurni da će dobiti poverenje blokadera iz bivše vlasti?
RAT među blokaderima se nastavlja. Svakodnevno vidimo njihova međusobna sukobljavanja.
Tako je tekst koji je objavila Nova S, pod naslovom "Studenti zaslužuju poverenje birača opozicije", izazvao reakcije na društvenim mrežama.
Jedna korisnica na mrež X upitala je: "Odakle ovako sigurna tvrdnja?"
- Proganja me još od juče ova naslovna strana. Vidim ne samo mene - navela je u svojoj objavi.
BONUS VIDEO: Ovako to radi blokaderska N1 kada se dogodi tragedija u nekoj drugoj zemlji
Preporučujemo
JEDAN KRATKI OMNIBUS
20. 01. 2026. u 23:14
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)