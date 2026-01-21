Politika

RAT MEĐU BLOKADERIMA SE NASTAVLJA: Da li su blokaderi "studenti" sigurni da će dobiti poverenje blokadera iz bivše vlasti?

В. Н.

21. 01. 2026. u 10:22

RAT među blokaderima se nastavlja. Svakodnevno vidimo njihova međusobna sukobljavanja.

Foto: Informer TV/Printksrin

Tako je tekst koji je objavila Nova S, pod naslovom "Studenti zaslužuju poverenje birača opozicije", izazvao reakcije na društvenim mrežama.

Jedna korisnica na mrež X upitala je: "Odakle ovako sigurna tvrdnja?"

- Proganja me još od juče ova naslovna strana. Vidim ne samo mene - navela je u svojoj objavi.

BONUS VIDEO: Ovako to radi blokaderska N1 kada se dogodi tragedija u nekoj drugoj zemlji

