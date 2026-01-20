Politika

BLOKADERI NE BIRAJU NAČIN DA UVREDE JEDNI DRUGE: Ovaj sa karminom i rumenilom da se pita nešto u državi?!

В. Н.

20. 01. 2026. u 18:52

RAT između blokadera na prestaje.

БЛОКАДЕРИ НЕ БИРАЈУ НАЧИН ДА УВРЕДЕ ЈЕДНИ ДРУГЕ: Овај са кармином и руменилом да се пита нешто у држави?!

Foto: Printskrin

Poslednji na udar našao se gost u "Utisku nedelje" sa Nova S.

Foto printskrin Iks/CrnjanskiSr

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

JEDAN KRATKI OMNIBUS
Politika

0 0

JEDAN KRATKI OMNIBUS

NEKAKO posle Bogojavljenja 19.januara ove godine dolazi u posetu Srbiji Parlamentarna delegacija EU na čelu sa Toninom Piculom, izvestiocem za Srbiju.

20. 01. 2026. u 23:14

