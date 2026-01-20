"NEMA MIRA NI MRTVIM SRBIMA U BOSNI I HERCEGOVINI" Arno Gujon: Pozivam sve kojima je imovina ugrožena da se jave

DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon kaže ni mrtvi Srbi nemaju mira u Bosni i Hercegovini.

Foto I. Marinković

On je poručio da je pravoslavno groblje kod Mostara nedavno upisano na državu BiH umesto na Srpsku pravoslavnu crkvu.

- Nema mira ni mrtvim Srbima u Bosni i Hercegovini. Pravoslavno groblje kod Mostara nedavno je upisano na državu BiH umesto na Srpsku pravoslavnu crkvu. U Federaciji BiH već godinama traje takozvana „harmonizacija“ zemljišnih knjiga gde se vlasnicima zemlje pozivi u postupku ne dostavljaju lično (kao što to radi Republika Srpska), već se objavljuju u službenim glasilima i pojedinim dnevnim novinama, do kojih veliki broj Srba u rasejanju uopšte ne može da dođe. Tako su mnogi Srbi (procenjuje se da oko 400.000 Srba širom sveta polaže pravo na nepokretnosti u Federaciji BiH) koji su zbog rata primorani da odu sa ovih prostora izgubili svoju imovinu - počeo je Gujon.

On je dodao da se potom prešlo i na versku imovinu.

- U ovom konkretnom slučaju reč je o imovini Srpske pravoslavne crkve, grobljima i kapelama. Dakle, o mestima dubokog duhovnog, kulturnog i identitetskog značaja. Pozivam sve sunarodnike kojima je imovina ugrožena - bilo da je reč o privatnim parcelama, kućama ili crkvenim dobrima - da se jave! Proverite stanje u zemljišnim knjigama preko kancelarija za besplatnu pravnu pomoć koje smo zajedno sa Republikom Srpskom otvorili - poručio je Gujon.

