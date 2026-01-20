BRNABIĆ UZVRATILA PONOŠU: Nevidljiv, nečujan "zvučni top" koji targetira samo blokadere
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić odgovorila je na društvenoj mreži Iks Zdravku Ponošu.
- Tog 15. marta, dva sata nakon blokaderskog skupa blokaderi su objavili da je korišćen zvučni top i kao dokaz objavili sliku antidron puške. Posle toga su rekli da je zvučni udar lansiran sa Palate Albanija. Posle toga da je bio ispred Skupštine. Prema svakoj od ovih teorija naš specijalni "zvučni top" je nečujan, nevidljiv i sa nepostojećim zvukom koji targetira blokadere, a preskače ćacije. A što se pada sa vlasti tiče, zar niste čuli pre dva dana da treba da se spremite na pauzu od 4 godine? Što bi mladi rekli - krindž - napisala je Ana Brnabić.
