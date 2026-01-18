Politika

"PRIMITIVNI BLOKADERSKI PERFORMANS U ČAČKU NIJE NIKAKVA POLITIČKA PORUKA": Jovanov osudio napade blokadera na predsednika Vučića

В.Н.

18. 01. 2026. u 20:51

POSLANIK Milenko Jovanov prokomentarisao je najnovije napade blokadera na predsednika Srbija Aleksandra Vučića.

ПРИМИТИВНИ БЛОКАДЕРСКИ ПЕРФОРМАНС У ЧАЧКУ НИЈЕ НИКАКВА ПОЛИТИЧКА ПОРУКА: Јованов осудио нападе блокадера на председника Вучића

Foto N. Skenderija

- Primitivni blokaderski performans u Čačku nije nikakva politička poruka, već pokazatelj nedostatka inteligencije i sposobnosti za bilo kakvo racionalno političko delovanje. Sa druge strane, blokaderi su nastavili sa dehumanizacijom predsednika

Aleksandra Vučića koju vrše godinama unazad i koja ima za cilj pripremanje javnosti za njegovo nasilno uklanjanje i političkog života. U svakom slučaju, još jednom su pokazali čitavoj Srbiji da su nasilje i primitivizam početak i kraj svake njihove aktivnosti i da je to jedino što mogu da smisle i ponude - navodi se u objavi.


 

BRUKA I SRAMOTA: Blokaderi gađali ledenicama u glavu Anu Bekutu

