ANA BRNABIĆ OČITALA BUKVICU BRISELU: Ćutite na neonacističke svečanosti u Hrvatskoj, a zauzeti ste kritikovanjem Srbije
PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić osudila je strašno licemerje EU i njihovo ćutanje na bujanje nacizma u Hrvatskoj.
- Kako je moguće da niko iz EU, nijedna grupa u Evropskom parlamentu, nikada nisu reagovali i osudili otvoreno organizovane neonacističke svečanosti u Hrvatskoj, u kojima redovno učestvuju desetine hiljada ljudi? Ovi događaji su otvoreno podržani od strane hrvatske Vlade. Ljudi na tim svečanostima pevaju i veličaju koncentracione logore u kojima su stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma zverski ubijeni, uključujući i decu. Kako je ovo dozvoljeno u EU? Vi ćutite o otvorenom slavljenju masovnih ubistava u Jasenovcu, a istovremeno propovedate o vladavini prava i evropskim vrednostima. Dok takav fašizam besni u Hrvatskoj, vi ste zauzeti kritikovanjem Srbije zbog izbora Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i zakona o sudstvu. Dozvolite nam da vas čujemo kako branite najosnovnije vrednosti! Izrazite se - navela je Ana Brnabić na Iksu.
