VUČIĆ RAZGOVARAO SA BEKERATOM "Prioritet Srbije ostaje rad na vladavini prava, ekonomskim reformama i jačanju institucija"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u danas sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom.
Prvi čovek naše zemlje otkrio je nakon sastanka, putem svog zvaničnog Instagram naloga, šta su prioriteti Srbije na evropskom putu.
- Sastanak sa ambasadorom EU Andreasom fon Bekeratom o evropskom putu Srbije, sprovođenju reformske agende i pristupnom procesu. Prioritet Srbije ostaje rad na vladavini prava, ekonomskim reformama i jačanju institucija, što donosi konkretne rezultate u korist naših građana. Razgovarali smo i o bilateralnoj saradnji sa EU, investicijama i stabilnosti regiona - poručio je Vučić.
