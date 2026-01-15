Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA BEKERATOM "Prioritet Srbije ostaje rad na vladavini prava, ekonomskim reformama i jačanju institucija"

В.Н.

15. 01. 2026. u 11:41

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u danas sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom.

ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА БЕКЕРАТОМ Приоритет Србије остаје рад на владавини права, економским реформама и јачању институција

Foto: Instagram/bucucnostsrbijeav

Prvi čovek naše zemlje otkrio je nakon sastanka, putem svog zvaničnog Instagram naloga, šta su prioriteti Srbije na evropskom putu.

- Sastanak sa ambasadorom EU Andreasom fon Bekeratom o evropskom putu Srbije, sprovođenju reformske agende i pristupnom procesu. Prioritet Srbije ostaje rad na vladavini prava, ekonomskim reformama i jačanju institucija, što donosi konkretne rezultate u korist naših građana. Razgovarali smo i o bilateralnoj saradnji sa EU, investicijama i stabilnosti regiona - poručio je Vučić.

