JOŠ JEDNA PRESUDA: Nova plaća odštetu tužiocu Stefanoviću zbog povrede ličnog dostojanstva

VIŠI sud u Beogradu ponovo je presudio u korist glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva Nenada Stefanovića pošto je utvrdio da su mu novinar i urednik novina "Nova" Ranko Pivljanin i Ivan Miličević povredili pravo na dostojanstvo ličnosti, objavljivanjem neistinitih informacija u tekstovima od 22. novembra 2023. godine.

Foto: Printskrin

Sud je tužene Pivljanina, Miličevića kao i Unided Media Group obavezao da na ime naknade nematerijalne štete Stefanoviću isplate 140.000 dinara, kao i da mu nadoknade troškove sudskog postupka od 115.000 dinara.

Sud je utvrdio da su tuženi povredili tužiočevo pravo na dostoranstvo ličnosti objavljivanjem neistinitih informacija na 7. strani dnevnih novina "Nova" sa naslovom

"Nenad Stefanović čuva Kokezu, Milića i branu Stajić" od 22. novembra 2023. godine, kao i na strani 6. istih novina pod naslovom "Stefanović saslušava Šapićevog šefa kabineta deset dana nakon izbora". U presudi se, kako saznajemo, konstatuje da se u pomenutim tekstovima neistinito navodi da tužilac nezakonito štiti od istrage i procesuiranja, odnosno da usporava istrage protiv Nemanje Stajića, Veselina Milića, Slaviše Kokeze i Nenada Milanovića.

Sud je zaključio da postoji odgovornost United media Group kao izdavača internet portala, Pivljanina kao glavnog i odgovornog urednika medija u vreme objavljivanja spornih tekstova i autora Miličevića zbog navedenih neistina.

Podsetimo, istraga protiv braće Stajić pokrenuta je pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u februaru prošle godine, koja je letos rezultirala optužnicom.

U tom postupku Stajićima su zaplenjeni milioni evra, kuće, stanovi i druge nekretnine, luksuzni automobili i satovi.

Protiv Veselina Milića sprovedeni su odgovarajući postupci koji su rezultirali postupanjem drugog nadležnog organa, dok protiv Kokeze, kako saznajemo, VJT u Beogradu ne vodi nijednu istragu, već eventualno Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

Šapićev šef kabineta Nenad Milanović je po optužnici Posebnog odeljenjenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu osuđen zbog krivičnog dela trgovina uticajem.

