ŠIPTARI NAPALI SRPSKU POLICIJU U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI
PREMA nezvaničnim saznanjima, grupa maskiranih Albanaca napala je pripadnike MUP-a oko 15 časova u rejonu Madljike, u Kopnenoj zoni bezbednosti na jugu Srbije.
Kako se saznaje, napadači su pobegli ka teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
