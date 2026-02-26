Politika

ŠIPTARI NAPALI SRPSKU POLICIJU U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI

В.Н.

26. 02. 2026. u 17:29

PREMA nezvaničnim saznanjima, grupa maskiranih Albanaca napala je pripadnike MUP-a oko 15 časova u rejonu Madljike, u Kopnenoj zoni bezbednosti na jugu Srbije.

ШИПТАРИ НАПАЛИ СРПСКУ ПОЛИЦИЈУ У КОПНЕНОЈ ЗОНИ БЕЗБЕДНОСТИ

Deo Kopnene zone bezbednosti / Foto G. Šljivić

Kako se saznaje, napadači su pobegli ka teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

