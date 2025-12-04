Politika

VUČIĆ PODELIO DVE DOBRE VESTI: Srbija neće imati problema sa gasom, Lukoil dobio licencu do 26. aprila

Novosti online

04. 12. 2025. u 18:39

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući u Nacionalnom dnevnika na TV Pink rekao je da ima dve dobre vesti da podeli sa građanima.

Foto: Printskrin

Kad je u pitanju razgovor sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenkom, kaže da imamo dobru vest o OFAK produženju licence za Lukoil do 26. aprila.

- To znači da će 112 pumpi na teritoriji Srbije, dobro je što su ravnopravno raspoređene (svega 9% na teritoriji Beograda) moći da funkcionišu sa naftnim derivatima uvezenim sa strane. Druga dobra vest je da Srbija neće imati problema sa gasom. Očekujemo potpisivanje kratkoročnog ugovora - kazao je on. 

Istakao je da će cena biti dobra.

