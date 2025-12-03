Politika

DOLOVAC GUBI NADLEŽENOST: Rukovodioca za VTK postavljaće glavni javni tužilac VJT u Beogradu

В.Н.

03. 12. 2025. u 15:54

NAJAVLjENE izmene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala odnose se na organizaciju i rukovođenje Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

ДОЛОВАЦ ГУБИ НАДЛЕЖЕНОСТ: Руководиоца за ВТК постављаће главни јавни тужилац ВЈТ у Београду

Foto Ž. Knežević

Nacrtom izmena i dopuna ovog Zakona, u koji je naša redakcija imala uvid, predviđeno je da na čelu Posebnog odeljenja za VTK bude rukovodilac tog odeljenja, a ne više, kako je to sada uređeno Posebni tužilac, kojeg imenuje Vrhovni javni tužilac. 

Predviđeno je da rukovodioca posebnog odeljenja postavlja glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT) i to iz reda javnih tužilaca VJT ili Apelacionog javnog tužilaštva.        

Prilikom postavljenja prednost će imati javni tužioci koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija, predviđa Nacrt.

Takođe propisuje da će rukovodilac posebnog odeljenja odgovarati za rad Posebnog odeljenja i za svoj rad glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu, u skladu sa zakonom, dok će rad Posebnog odeljenja bliže uređivati glavni javni tužilac VJT u Beogradu. 

Ukoliko dođe do saznanja da se u nekom krivičnom predmetu radi o slučaju koji spada u nadležnost posebnog odeljenja za VTK, rukovodilac ili glavni javni tužilac VJT u Beogradu će se u pisanoj formi obratiti Vrhovnom javnom tužiocu, sa zahtevom da se predmet prenese u nadležnost posebnog odeljenja.

Nacrt je propisao da će glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu postaviti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona rukovodioca posebnog odeljenja.

BONUS VIDEO - VIDOJKOVIĆ I KULAČIN STUDENTIMA BLOKADERIMA: Ne možemo bespogovorno da podržavamo vaša "sr*nja"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEĆE ME UPLAŠITI SUDIJA BLOKADERKA I ZDENKO TOMANOVIĆ Andrijana Nešić o sramnoj odluci: Žele da nam iseku jezike
Politika

0 5

"NEĆE ME UPLAŠITI SUDIJA BLOKADERKA I ZDENKO TOMANOVIĆ" Andrijana Nešić o sramnoj odluci: Žele da nam iseku jezike

PRAVDA i pravo ne postoje, a ovo je danas potvrdila sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 23:20

ĐUKANOVIĆ O PRITISCIMA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Pravosuđe u Srbiji je ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte
Politika

0 3

ĐUKANOVIĆ O PRITISCIMA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Pravosuđe u Srbiji je ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte

ADVOKAT Vladimir Đukanović komentarisao je presudu koju je dala sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 22:11

Politika
Tenis
Fudbal
ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!

ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!