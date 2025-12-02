VAŽAN SASTANAK DANAS U BEOGRADU: Vučić sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Sasatanak će se održati u 10.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Podsetimo, odgovarajući na pitanja novinara, juče, nakon posete porodici Janković u selu Tolić, u opštini Mionica, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da nema nikakvih novosti vezano za situaciju oko Naftne industrije Srbije, ali da ih danas očekuje važan sastanak.
- Nemama nikakvih novosti, ne verujem da će ih biti. Težak period je pred nama, ali pripremali smo se. Sutra imamo u pola jedanaest veliki sastanak, moramo da spremimo sve do tada poteze. Pa ćemo vas obavestiti sve - kazao je juče Vučić.
BONUS VIDEO:
30 godina sam u penziji, a prvi put sam dobio povećanje kad je Vučić došao
Preporučujemo
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Glumac iz "Igre sudbine" nasledio dvorac i sve uložio u poljoprivredu: "Kralj Aleksandar je krstio decu u našoj porodici"
"KO GOD od poljoprivrede živi, znajte da je radan čovek."
01. 12. 2025. u 18:06
Komentari (0)