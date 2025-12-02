Politika

VAŽAN SASTANAK DANAS U BEOGRADU: Vučić sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje

02. 12. 2025. u 07:27

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Sasatanak će se održati u 10.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Podsetimo, odgovarajući na pitanja novinara, juče, nakon posete porodici Janković u selu Tolić, u opštini Mionica, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da nema nikakvih novosti vezano za situaciju oko Naftne industrije Srbije, ali da ih danas očekuje važan sastanak.

- Nemama nikakvih novosti, ne verujem da će ih biti. Težak period je pred nama, ali pripremali smo se. Sutra imamo u pola jedanaest veliki sastanak, moramo da spremimo sve do tada poteze. Pa ćemo vas obavestiti sve - kazao je juče Vučić.

