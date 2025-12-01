UŠLI SMO U IZBORNU GODINU Vučić: Ići ćemo na birališta u roku od godinu dana
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o opštim izborima.
Šta su pokazivali? Da nasiljem će nešto da promene. Neće. Na biračkim mestima to ne možete da promenite. Oni valjda hoće da kažu da je neko drugi provodio nasilje. Nije, samo da znate. I u kafani koja je bila napadnuta bili su naši ljudi, a spolja je bila napadnuta. Samo da znate za te snimke, da dobro razumete o čemu se radi. Zato, ako ste primetili, nisu smeli mnogo ni da kukaju, ovog jednog je neko negde lupio. Kažu - eto, suprotstavili smo se, nisu se suprotstavili, nego ste mislili da možete nekog da tučete, e onda kada ste videli da nemožete da bijete te ljude, onda "mama, nije mi baš lepo prošlo što sam došao nekog da brinem". U svakom slučaju, moj poziv svima njima da počnu da razgovaraju, da razumeju da ljudi u Srbiji imaju pravo da drugačije misle. Oni više ne mogu da uspostave dijalog ni između sebe. Njihove svađe će biti sve teže. Da obradujem evropske demokrate, mi smo evo i zvanično ušli u izbornu godinu, imaćemo u roku od godinu dana izbore. Sad ostaju samo pripreme za izbore, da vidimo ko učestvuje na izborima, koliko lista, na koji način, koji kandidati. Da vidimo hoće li ići samo parlamentarni ili i predsednički i parlamentarni. To će nadležne institucije da donesu odluku - naveo je Vučić.
