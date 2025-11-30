ZATVORENA TEMA: Šešelj ogolio strašno licemerje
GRAĐANIMA Srbije je jasno da Srbija nikada neće postati član Evropske unije, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
Šešelj ističe da je to očigledno. Kaže da građani Srbije vide licemerje EU.
- Sada su Evropljanima puna usta teritorijalnog integriteta, ali samo kada se govori o Ukrajini - rekao je Šešelj za Informer TV.
Ističe da je pitanje evropskih integracija zatvorena tema za Srbiju.
