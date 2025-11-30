Politika

ZATVORENA TEMA: Šešelj ogolio strašno licemerje

30. 11. 2025. u 16:03

GRAĐANIMA Srbije je jasno da Srbija nikada neće postati član Evropske unije, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

ЗАТВОРЕНА ТЕМА: Шешељ оголио страшно лицемерје

Foto: Goran Čvorović

Šešelj ističe da je to očigledno. Kaže da građani Srbije vide licemerje EU.

- Sada su Evropljanima puna usta teritorijalnog integriteta, ali samo kada se govori o Ukrajini - rekao je Šešelj za Informer TV.

Ističe da je pitanje evropskih integracija zatvorena tema za Srbiju.

