ZATVORENA TEMA: Šešelj ogolio strašno licemerje

GRAĐANIMA Srbije je jasno da Srbija nikada neće postati član Evropske unije, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

Foto: Goran Čvorović

Šešelj ističe da je to očigledno. Kaže da građani Srbije vide licemerje EU.

- Sada su Evropljanima puna usta teritorijalnog integriteta, ali samo kada se govori o Ukrajini - rekao je Šešelj za Informer TV.

Ističe da je pitanje evropskih integracija zatvorena tema za Srbiju.