SKANDAL U IZBORNOM DANU U NEGOTINU: Policija kod blokadera pronašla palice! (FOTO)

U NEGOTINU se, pored Sečnja i Mionice, danas održavaju lokalni izbori.

Policija je blokaderima u Negotinu pronašla palice, što možete videti na priloženim fotografijama.

Blokaderi kod kojih su pronađene palice bili su obučeni kao veterani.

Naime, u pitanju je Dejan Jakovljević (Ujedinjeni za Negotin), koji je krenuo na glasanje, a upravo u njegovom automobilu su pripadnici policije pronašli ni manje, ni više, palicu!

Nameće se samo po sebi pitanje - šta će nekome ko je krenuo na glasanje, palica u kolima?!

Ovo je već druga "provokacija" u izbornom danu u ove tri opštine.

Pre toga, u Sečnju, zabeležen je još jedan skandal.

Naime, birače je na jednom izbornom mestu dočekala krvava šaka - simbol blokadera i obojene revolucije. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!