SKANDAL U IZBORNOM DANU U NEGOTINU: Policija kod blokadera pronašla palice! (FOTO)
U NEGOTINU se, pored Sečnja i Mionice, danas održavaju lokalni izbori.
Policija je blokaderima u Negotinu pronašla palice, što možete videti na priloženim fotografijama.
Blokaderi kod kojih su pronađene palice bili su obučeni kao veterani.
Naime, u pitanju je Dejan Jakovljević (Ujedinjeni za Negotin), koji je krenuo na glasanje, a upravo u njegovom automobilu su pripadnici policije pronašli ni manje, ni više, palicu!
Nameće se samo po sebi pitanje - šta će nekome ko je krenuo na glasanje, palica u kolima?!
Ovo je već druga "provokacija" u izbornom danu u ove tri opštine.
Pre toga, u Sečnju, zabeležen je još jedan skandal.
Naime, birače je na jednom izbornom mestu dočekala krvava šaka - simbol blokadera i obojene revolucije. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!
Preporučujemo
UHAPŠEN BLOKADER KOJI JE IZBO ČOVEKA U "ĆACILENDU": Određeno mu zadržavanje
30. 11. 2025. u 09:56
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)