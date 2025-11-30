Politika

SKANDAL U IZBORNOM DANU U NEGOTINU: Policija kod blokadera pronašla palice! (FOTO)

В.Н.

30. 11. 2025. u 09:15

U NEGOTINU se, pored Sečnja i Mionice, danas održavaju lokalni izbori.

СКАНДАЛ У ИЗБОРНОМ ДАНУ У НЕГОТИНУ: Полиција код блокадера пронашла палице! (ФОТО)

FOTO: Novosti

Policija je blokaderima u Negotinu pronašla palice, što možete videti na priloženim fotografijama. 

FOTO: Novosti

Blokaderi kod kojih su pronađene palice bili su obučeni kao veterani. 

FOTO: Novosti

Naime, u pitanju je Dejan Jakovljević (Ujedinjeni za Negotin), koji je krenuo na glasanje, a upravo u njegovom automobilu su pripadnici policije pronašli ni manje, ni više, palicu! 

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Nameće se samo po sebi pitanje - šta će nekome ko je krenuo na glasanje, palica u kolima?!

Ovo je već druga "provokacija" u izbornom danu u ove tri opštine. 

Pre toga, u Sečnju, zabeležen je još jedan skandal. 

Naime, birače je na jednom izbornom mestu dočekala krvava šaka - simbol blokadera i obojene revolucije. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!

