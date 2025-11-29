ORBAN OBAVESTIO VUČIĆA O RAZGOVORU SA PUTINOM: Mađarska će pomoći Srbiji
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.
- Sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom razgovarao sam telefonom, nastavljajuci sadržajan dijalog, vođen prekjuče u Subotici. Kako je i obećao, obavestio me je o svom jučerašnjem sastanku u Moskvi. I, ovom prilikom, naglasio je da će Mađarska pomoći energetsku stabilnost Srbije. Dobrosusedski odnosi Srbije i Mađarske mnogo znače obema državama i narodima. Spreman sam da i dalje dajem svoj najveći doprinos našem prijateljstvu - naveo je Vučić na Instagramu.
Preporučujemo
ORBAN SAOPŠTIO UDARNU VEST! ''Mađarska ostaje bezbedna''
29. 11. 2025. u 08:23
VRI MEĐU BLOKADERIMA Marinković: To je diskriminacija i krivično delo
29. 11. 2025. u 13:17
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)