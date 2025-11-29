Politika

ORBAN OBAVESTIO VUČIĆA O RAZGOVORU SA PUTINOM: Mađarska će pomoći Srbiji

Novosti online

29. 11. 2025. u 15:18

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

Foto: Novosti

- Sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom razgovarao sam telefonom, nastavljajuci sadržajan dijalog, vođen prekjuče u Subotici. Kako je i obećao, obavestio me je o svom jučerašnjem sastanku u Moskvi. I, ovom prilikom, naglasio je da će Mađarska pomoći energetsku stabilnost Srbije. Dobrosusedski odnosi Srbije i Mađarske mnogo znače obema državama i narodima. Spreman sam da i dalje dajem svoj najveći doprinos našem prijateljstvu - naveo je Vučić na Instagramu.

