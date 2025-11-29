"HOĆETE DA NAS STRELJATE?!" Krenuo napad opozicije i Đilasovaca na plenumaše - Dojučerašnji pajtosi im poručuju da lažu!
NASTAVLjA se totalni rat među blokaderima!
Naime, advokatica Tijana Kojović, simpatizerka Dragana Đilasa i Marinike Tepić i blokader Nemanja Milošević, udružili su se u napadu na plenumaše nakon njihovog saopštenja.
Naime, krenuo je ozbiljan napad opozicije i Đilasovaca na blokadere, a Tijana Kojović, Đilasova perjanica oglasila se na "Iksu".
- Fali samo "osuđuju se na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine" - napisala je ona.
Zatim se oglasio i blokader Nemanja Milošević koji je poručio sledeće:
- Od momenta kad su studenti kao zahtev postavili raspisivanje izbora sve je krenulo naopako. Zašto? Pre svega zato što se ta studentska lista bavila kriterijumima ko može a ko ne može na nju (a i ti kriterijumi su prekršeni potom nebrojeno puta), dakle, bavili su se kadrovskim rešenjima, umesto koncipiranjem strateškog političkog pravca, koji je morao biti na tragu početnih studentskih zahteva koji se mogu grupisati u dva - vladavina prava i borba protiv korupcije. To podrazumeva potpuni otklon od sadašnjeg sistema, ne samo smenu ovog režima... - napisao je blokader.
Podsetimo, među blokaderima, plenumašima i političkim strankama došlo je do najvećeg do sada otvorenog sukoba.
Napetosti su eskalirale zbog optužbi na račun pojedinih članova i saradnika, a situacija je dodatno zakomplikovana različitim političkim i organizacionim interesima.
- Zborovi su, kao jedna od najvažnijih tekovina Studentskog pokreta, prepoznati od samog početka kao prostor za delovanje stranaka, kako vlasti, tako i opozicije. Autentični vidovi samoorganizovanja građana su na udaru malicioznih struktura širom zemlje. Novosadski zborovi su, naročito tokom proteklih meseci, bili pod značajnim uticajem advokata Srđana Kovačevića, osobe tesno povezane sa opozicionim strankama i političarima u Novom Sadu. Srđan Kovačević je, zbog svog antidemokratskog i destruktivnog delovanja, izgubio poverenje svog matičnog zbora. Postoje jasne indicije da zloupotrebljava položaj i pokušava da instruiše nekolicinu studenata kako bi uticao na odluke plenuma po pitanju političke artikulacije - navode u saopštenju na Instagram stranici Studenti u blokadi.
Više o tome pročitajte u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!
Preporučujemo
TOTALNI RAT: Blokaderi opleli redom Kovačevića, Tanasija, omladine stranaka... (FOTO)
28. 11. 2025. u 22:20
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)