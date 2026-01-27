Tenis

NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Karlos Alkaraz u istorijskom pohodu, Australijan open ovo još nije video

27. 01. 2026. u 13:07

Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično zanimljive.

FOTO: Tanjug/AP

Karlos Alkaraz je dominantno stigao do polufinala Australijan opena - i to po prvi put u karijeri. Ubedljivo je savladao ljubimca domaće publike Aleksa de Minora rezultatom 7:5, 6:2, 6:1 na Rod Lejver areni.

Svetski broj jedan ućutkao je strastvenu melburnsku publiku koja je navijala za svog omiljenog igrača, nastavivši tako svoj pohod za istorijskim dostignućem - "zaokruživanjem" takozvanog "karijernog grend slema". Alkaraz je već osvojio Rolan Garos, Vimbldon i Ju-Es open, a titula u Melburnu je poslednji delić slagalice koji mu nedostaje da postane najmlađi igrač u istoriji sa svim četiri grend slem trofeja.

Do sada, kako što je rečeno, nije ni u polufinalu AusOpena bio

Šesta pobeda, bez poraza

Ovo je bio šesti put da su se Alkaraz i De Minor susreli, a Španac je ponovo trijumfovao, produživši svoj perfektan učinak protiv Australijanca na 6:0. 

Meč koji je trajao nešto više od dva sata i 15 minuta bio je izuzetno "jednostavan" nakon prvog seta. De Minor je pružio otpor u uvodnom delu, ali kada je Alkaraz preuzeo kontrolu, domaći igrač nije imao nikakav odgovor, naročito ne adekvatan.

Foto: FOTO: Tanjug/AP

POGLEDAJ GALERIJU

Istorijska prilika

Ovom pobedom španski as je ostvario još jedan značajan korak ka podvigu, da postane najmlađi sa sve četiri grend slem titule, a taj rekord trenutno drži njegov zemljak Rafael Nadal.

U polufinalu, 22-godišnji Španac će se susreti sa Aleksandrom Zverevom, koji je prošao dalje pobedom nad Amerikancem Lernerom Tienom.

Taj predstojeći duel predstavlja dobru priliku za "Karlitosa" da konačno probije četvrtfinalnu barijeru u Melburnu - u prethodne dve godine eliminisali su ga Zverev (2025) i Novak Đoković (2024) upravo u toj fazi turnira.

Protiv koga i kada tačno igra Novak Đoković?


Italijanski teniser Lorenco Muzeti igraće u četvrtfinalu Australijan opena protiv Novaka Đokovića, pošto je u osmini finala u Melburnu pobedio Tejlora Frica rezultatom 6:2, 7:5, 6:4 za dva sata i četiri minuta.

Lorenco Muzeti i Novak Đoković / FOTO: Tanjug/AP

Srpski i italijanski teniser su odigrali 10 međusobnih mečeva, a Đoković vodi 9:1 u pobedama.


Đoković i Muzeti su se poslednji put sastali pre dva meseca u Atini, kada je srpski teniser bio bolji rezultatom 4:6, 6:3, 7:5.


Meč četvrtfinala Australijan opena između Đokovića i Muzetija igraće se u sredu, ali u ovom trenutku još nije poznato u kom tačno terminu.

Novak Đoković - najnovije vesti!

KAD JE VIDEO DA SU GA NAMESTILI! Novak Đoković povukao neočekivan potez pred četvrtfinale Australijan opena

KATASTROFA! Najnovije vesti sa Australijan opena su baš loše, a tiču se Novaka Đokovića

TOTALNO POMRAČENjE UMA! Ceo svet bruji o potezu Amerikanke nakon debakla na Australijan openu

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića

 

