NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Karlos Alkaraz u istorijskom pohodu, Australijan open ovo još nije video
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično zanimljive.
Karlos Alkaraz je dominantno stigao do polufinala Australijan opena - i to po prvi put u karijeri. Ubedljivo je savladao ljubimca domaće publike Aleksa de Minora rezultatom 7:5, 6:2, 6:1 na Rod Lejver areni.
Svetski broj jedan ućutkao je strastvenu melburnsku publiku koja je navijala za svog omiljenog igrača, nastavivši tako svoj pohod za istorijskim dostignućem - "zaokruživanjem" takozvanog "karijernog grend slema". Alkaraz je već osvojio Rolan Garos, Vimbldon i Ju-Es open, a titula u Melburnu je poslednji delić slagalice koji mu nedostaje da postane najmlađi igrač u istoriji sa svim četiri grend slem trofeja.
Do sada, kako što je rečeno, nije ni u polufinalu AusOpena bio
Šesta pobeda, bez poraza
Ovo je bio šesti put da su se Alkaraz i De Minor susreli, a Španac je ponovo trijumfovao, produživši svoj perfektan učinak protiv Australijanca na 6:0.
Meč koji je trajao nešto više od dva sata i 15 minuta bio je izuzetno "jednostavan" nakon prvog seta. De Minor je pružio otpor u uvodnom delu, ali kada je Alkaraz preuzeo kontrolu, domaći igrač nije imao nikakav odgovor, naročito ne adekvatan.
Istorijska prilika
Ovom pobedom španski as je ostvario još jedan značajan korak ka podvigu, da postane najmlađi sa sve četiri grend slem titule, a taj rekord trenutno drži njegov zemljak Rafael Nadal.
U polufinalu, 22-godišnji Španac će se susreti sa Aleksandrom Zverevom, koji je prošao dalje pobedom nad Amerikancem Lernerom Tienom.
Taj predstojeći duel predstavlja dobru priliku za "Karlitosa" da konačno probije četvrtfinalnu barijeru u Melburnu - u prethodne dve godine eliminisali su ga Zverev (2025) i Novak Đoković (2024) upravo u toj fazi turnira.
Protiv koga i kada tačno igra Novak Đoković?
Italijanski teniser Lorenco Muzeti igraće u četvrtfinalu Australijan opena protiv Novaka Đokovića, pošto je u osmini finala u Melburnu pobedio Tejlora Frica rezultatom 6:2, 7:5, 6:4 za dva sata i četiri minuta.
Srpski i italijanski teniser su odigrali 10 međusobnih mečeva, a Đoković vodi 9:1 u pobedama.
Đoković i Muzeti su se poslednji put sastali pre dva meseca u Atini, kada je srpski teniser bio bolji rezultatom 4:6, 6:3, 7:5.
Meč četvrtfinala Australijan opena između Đokovića i Muzetija igraće se u sredu, ali u ovom trenutku još nije poznato u kom tačno terminu.
Novak Đoković - najnovije vesti!
KAD JE VIDEO DA SU GA NAMESTILI! Novak Đoković povukao neočekivan potez pred četvrtfinale Australijan opena
KATASTROFA! Najnovije vesti sa Australijan opena su baš loše, a tiču se Novaka Đokovića
TOTALNO POMRAČENjE UMA! Ceo svet bruji o potezu Amerikanke nakon debakla na Australijan openu
Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića
Preporučujemo
POGODILI SMO KVOTU 39! Naši tipsteri dominiraju! Evo novih predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
DOMINACIJA!
27. 01. 2026. u 11:30
RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.
27. 01. 2026. u 12:45
GRAD NA RUBU PONORA: Klizišta odnela zemljište ispod kuća na Siciliji - snimci su JEZIVI (VIDEO/FOTO)
KATASTROFALNO nevreme koje je pogodilo jug Italije izazvalo je nezapamćenu štetu, a najkritičnije je na Siciliji, gde se u gradu Nišemiju urušio čak četiri kilometra dug deo litice. Zbog klizišta je više od hiljadu ljudi hitno evakuisano, jer je klizište bukvalno odnelo zemlju ispod kuća.
27. 01. 2026. u 11:26
Komentari (0)