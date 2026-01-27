NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Karlos Alkaraz u istorijskom pohodu, Australijan open ovo još nije video

Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično zanimljive.

Karlos Alkaraz je dominantno stigao do polufinala Australijan opena - i to po prvi put u karijeri. Ubedljivo je savladao ljubimca domaće publike Aleksa de Minora rezultatom 7:5, 6:2, 6:1 na Rod Lejver areni.

Svetski broj jedan ućutkao je strastvenu melburnsku publiku koja je navijala za svog omiljenog igrača, nastavivši tako svoj pohod za istorijskim dostignućem - "zaokruživanjem" takozvanog "karijernog grend slema". Alkaraz je već osvojio Rolan Garos, Vimbldon i Ju-Es open, a titula u Melburnu je poslednji delić slagalice koji mu nedostaje da postane najmlađi igrač u istoriji sa svim četiri grend slem trofeja.

Do sada, kako što je rečeno, nije ni u polufinalu AusOpena bio

Šesta pobeda, bez poraza

Ovo je bio šesti put da su se Alkaraz i De Minor susreli, a Španac je ponovo trijumfovao, produživši svoj perfektan učinak protiv Australijanca na 6:0.

Meč koji je trajao nešto više od dva sata i 15 minuta bio je izuzetno "jednostavan" nakon prvog seta. De Minor je pružio otpor u uvodnom delu, ali kada je Alkaraz preuzeo kontrolu, domaći igrač nije imao nikakav odgovor, naročito ne adekvatan.

Istorijska prilika

Ovom pobedom španski as je ostvario još jedan značajan korak ka podvigu, da postane najmlađi sa sve četiri grend slem titule, a taj rekord trenutno drži njegov zemljak Rafael Nadal.

U polufinalu, 22-godišnji Španac će se susreti sa Aleksandrom Zverevom, koji je prošao dalje pobedom nad Amerikancem Lernerom Tienom.

Taj predstojeći duel predstavlja dobru priliku za "Karlitosa" da konačno probije četvrtfinalnu barijeru u Melburnu - u prethodne dve godine eliminisali su ga Zverev (2025) i Novak Đoković (2024) upravo u toj fazi turnira.

Protiv koga i kada tačno igra Novak Đoković?



Italijanski teniser Lorenco Muzeti igraće u četvrtfinalu Australijan opena protiv Novaka Đokovića, pošto je u osmini finala u Melburnu pobedio Tejlora Frica rezultatom 6:2, 7:5, 6:4 za dva sata i četiri minuta. Lorenco Muzeti i Novak Đoković / FOTO: Tanjug/AP

Srpski i italijanski teniser su odigrali 10 međusobnih mečeva, a Đoković vodi 9:1 u pobedama.



Đoković i Muzeti su se poslednji put sastali pre dva meseca u Atini, kada je srpski teniser bio bolji rezultatom 4:6, 6:3, 7:5.



Meč četvrtfinala Australijan opena između Đokovića i Muzetija igraće se u sredu, ali u ovom trenutku još nije poznato u kom tačno terminu.

