KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Zbog čega Denver to radi Nikoli Jokiću? (VIDEO)

Denver Nagetsi su upisali bolan poraz na domaćem terenu od Detroit Pistonsa rezultatom 109:107, u meču koji je obilovao preokretima, ali je na kraju rešenu poslednjim trenucima meča!

FOTO: Tanjug/AP

Meč je bio neizvestan do samog kraja. Detroit su predvodili raspoloženi Kejd Kaningem i Tobijas Heris (obojica po 22 poena), dok je Denver održavao priključak zahvaljujući Džamalu Mareju (24 poena, 10 skokova) i dabl-dabl učinku Jonasa Valančijunasa (16 poena, 16 skokova).

Međutim, mnogo važnije od poraza je ono što se dešava sa Nikolom Jokićem. Prvo je sinoć stigla vest da jedan od najboljih košarkaša današnjice ostaje bz MVP titule pošto Denver Nagetsi neće žuriti sa njegovim povratkom na teren.

Ovu informaciju preneo je dobro obavešteni novinar ESPN-a Šams čaranija, koji je naveo:

- Kažu mi da će Denver Nagetsi ponovo proceniti Nikolu Jokića za oko nedelju dana. On pravi veliki napredak. Trenutno je u fazi postepenog povratka na teren. Ali ovo je tim Denver Nagetsa, kao i Nikola Jokić, koji zajedno rade i sarađuju na tome da balansiraju dugoročno zdravlje i uspeh tima tokom cele sezone, više nego samo njegovo učešće u nagradama za plej-of kao što su MVP i All-NBA - rekao je čaranija i dodao:

Nikola Jokic getting shots up pregame, continuing to ramp up to return pic.twitter.com/q7KNT9Wwbo — Romi Bean (@Romi_Bean) January 28, 2026

- Dakle, potencijalno odricanje od toga deo je strategije da ostane spreman za celu sezonu, a ne samo da se vrati pa opet propusti više mečeva. Ovo je tim Nagetsa koji je igrao izvanredno i bez njega uspevao da održi nivo igre. Oni su 9-5 bez Jokića od kada je povređen pre mesec dana. Pre godinu dana bili su 4-8 bez Nikole Jokića. Bili su treći u Zapadnoj konferenciji kada se Jokić povredio. Sada i dalje ostaju treći u Zapadnoj konferenciji dok se Jokić približava povratku na teren.

A onda se Nikola pred meč sa Detroitom pojavio na terenu i šokirao sve. Navijači Nagesta su pali u trans kada su videli srpskog centra na parket u opremi. Odradio je kompletan uobičajeni proces zagrevanja, "rešetao" mrežicu, sa steznikom na kolenu, pa je delovalo da je povratak veoma blizu. Ali, stručni štab ne misli tako, ipak odlučio da ne rizikuje.

Podsećanja radi, Jokić je van terena od povrede kolena u meču sa Majamijem, svi su se nadali da bi mogao da se vrati krajem januara, ali Denver neće da žuri. Sledeća procena Jokićevog stanja biće urađena tek za sedam dana, pa je sad definitivno jasno da neće moći da se bori za MVP trofej.