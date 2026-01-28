POBEDA ZA PERFEKTNU GRUPNU FAZU: Impresivni nastupi "tobdžija" najavljuju napad na evropsku krunu!

LIDER grupne faze Lige šampiona, Arsenal dočekuje kazahstanski Kairat u sredu uveče na Emirejtsu (21.00), u obračunu prvoplasirane i poslednjeplasirane ekipa ligaške faze. Tobdžijama je potreban samo bod kako bi matematički potvrdile prvo mesto pred nokaut fazu, dok gosti igraju za čast i beg sa samog dna tabele.

FOTO: Tanjug/AP

Tim Mikela Artete odigrao je gotovo savršenu evropsku kampanju – sedam pobeda iz isto toliko utakmica, uz gol-razliku 20:2, jasno govore o dominaciji londonskog kluba.

Posebno upečatljiva bila je pobeda nad Interom na "Đuzepe Meaci" u prošlom kolu (3:1), kada su Gabrijel Žezus i Viktor Đekereš demonstrirali ofanzivnu moć Arsenala protiv jednog od najtvrđih timova u Evropi.

Ipak, vikend je doneo hladan tuš – neočekivani poraz od Mančester junajteda (2:3) u Premijer ligi, prvi domaći neuspeh Arsenala ove sezone.

Taj meč ponovo je otvorio pitanje kreativnosti u igri iz otvorenog napada, ali duel sa autsajderom poput Kairata idealna je prilika za povratak samopouzdanja.

Kazahstanski predstavnik u svojoj debitantskoj sezoni u Ligi šampiona osvojio je samo jedan bod i već je eliminisan.

Iako su u nekoliko navrata pružili solidan otpor, razlika u klasi je očigledna, a gostovanje u Londonu predstavlja najteži mogući izazov.

Arteta će zbog suspenzija biti bez Deklana Rajsa i Mikela Merina, dok bi zbog sitnih povreda mogli da odmore Saliba i Timber. Očekuje se rotacija, ali i dalje izuzetno jak sastav, sa Đekerešom kao glavnom ofanzivnom pretnjom kako bi podigao samopouzdanje švedskom reprezentativcu koji se nije najbolje snašao na "Emirejtsu" ove sezone.

Sve osim rutinske pobede domaćina bilo bi jedno od najvećih iznenađenja završnice ligaške faze.

