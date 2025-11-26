MALI RAZOBLIČIO ĐILASA: Ovako izgleda bruto lopovski prihod gospodina koji ima mašinski mozak

MINISTAR finansija Siniša Mali odgovorio je Draganu Đilasu, predsedniku Stranke slobode i pravde.

- Imam potrebu da se javim zarad interesa građana Srbije, da razumeju da se BDP obračunava po međunarodnoj metodologiji Evrostata. Interesantno je da je BDP u vreme gospodina koji ima mašinski mozak bio 33 milijarde, a sada je 90 milijardi, tri puta više. Ne vredi, kada neko ne želi da zna onda je to njegov problem. Nama je i nama će ove godine BDP biti 90 milijardi. Do kraja 2027. prvi put u istoriji preći će 100 milijardi evra, što je bila misaona imenica za vreme kada je uvaženi narodni poslanik bio na vlasti. Ja vama želim da kandidujem jedan drugi pokazatelj, indikator, BLP, bruto lopovski prihod, da vidite kako je taj bruto lopovski prihod rastao iz godine u godinu. Dok nije bio na vlasti 2002. godine ovde je nekih milion i 320 hiljada evra, pogledajte 2005. godina 32 miliona evra, 2006. godina 54,34 miliona evra, 2007. godina veoma uspešna u BLP uvaženog poslanika 87,9 miliona evra... Ovde je ukupno 619 miliona evra. Apsolutni primer korupcije bez premca, simbol korupcije. Toliko o razlici između BDP i "bruto lopovskog prihoda" - kazao je Mali danas u Skupštini.

On je ukazao na stopu nezaposlenosti i niske plate u vreme vlasti Dragana Đilasa.

- U to vreme stopa nezaposlenosti u Srbiji bila je 25,9 odsto, svaki četvrti bio je bez posla. Prosečna zarada bila je oko 300 evra za one koji su bili srećni da imaju posao. Minimalna zarada bila je 15.700 dinara - rekao je ministar Mali.

O NIS-u

Mali je podsetio da je za vreme vlasti Dragana Đilasa prodata Naftna industrija Srbije.

- Sada spočitavaju nama. A što ste vi to uopšte i prodali? Ukupna cena svega što je NIS tada imao bila je 400 miliona evra. Podsetiću vas da je jedna od revizorskih firmi, najvećih u svetu, procenila NIS tada na 2,2 milijarde evra. Pa gde se dede razlika? Ili je to možda deo ovog bruto lopovskog prihoda. Onda taj uvaženi narodni poslanik kaže da više voli Srbiju nego Rusiju. Svaka čast - zaključio je Mali.