PROTEST NOVINARA PROTIV NASILJA NAD NOVINARIMA: Nasilje nije ok!

NA Trgu Nikole Pašića okupili su se novinari N1, Informera i drugih redakcija kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog napada na novinare.

Foto: Novosti

Novinari nose transparente na kojima piše "Hvala na podršci, novinarke Informera", "Eto, dočekasmo dan da se svi slažemo: Nasilje nije ok!"...

Foto Novosti

Podsetimo, ranije tokom dana Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila brutalan napad na ekipu N1 i pruža punu podršku skupu solidarnosti.

Foto Novosti

ANS zahteva da se napadači na novinare hitno identifikuju, uhapse i kazne, kao i da se svaki napad na novinare tretira jednako, bez obzira kojoj redakciji pripada napadnuti novinar. Napad na novinara je napad na profesiju — tolerisanje nasilja je saučesništvo.

Navešćemo samo neke od primera napada na novinare:

Branka Lazić (Informer) – pogođena kamenom u glavu, fizički napadnuta i ometana u radu.

Foto Novosti

Emilija Marić (Novosadska TV) – konstantne uvrede, pritisci i pretnje na protestima i blokadama.

Foto Novosti

Dragana Ćendić (Informer) – fizički nasrtaji, gađanje i vređanje tokom blokade u Kosjeriću.

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović

Dragan J. Vučićević – napadi na kuću i porodično imanje.

- Punog srca sam povela ovu kolonu, zato što smo mi jedini ovde stvarno pravi borci i za pravdu i za sve ono što se dešavalo svima nama svih ovih godinu i nešto dana. Bili smo brutalno izloženi, zaista, i vređanju i na društvenim mrežama i verbalno gde god da smo se pojavili na bilo kojem događaju kada su blokade bile u pitanju, i evo sada smo imali priliku da to sve ponovo doživimo, ali nekako sa ovoliko kolega koje su nam se pridružile bilo nam je zaista čast da predstavljamo profesiju onako kako treba, jedino časno i pošteno izveštavanje kakvo jeste i ekipi Informera i Studija B i Kurira i Pinka, Novosadske televizije zaista sa svih medija lokalnih iz cele Srbije, zaista se trudimo da predstavimo ono kakvi oni jesu i ko su oni zapravo.

Danas su N1 i Nova S pokazali ko su zapravo, da zaista možemo samo da ih zovemo tajkunskim medijima koji nemaju ni mrvicu dostojanstva časnosti pre svega časti.

Čast im nije nešto na prvom mesto u ovoj profesiji, baš zato što su pokazali da sve ovo što se dešavalo i sada oko nas ni u jednom jedinom trenutku nisu stali glasno i rekli stop svima vama koji na ovaj način bilo to fizičko ili verbalno nasilje činite evo godinu i nešto dana, ali ne mogu da kažem samo godinu i nešto dana, pa to je stalno već od kada je bilo koji protest kada dođu naše ekipe da izveštavaju da realno predstave kakav je bio protest i šta se dešava na njihovim blokadama bilo je da na bilo koji način naše ekipe budu napadnute - rekla je Predsednica ANS Ivana Vučićević.

Foto: Informer TV/Printksrin

Na konstataciju novinara, kada smo mi došli na protest i ušli u masu, svi sa N1 su skočili na nas da se sklonimo, da se pomerimo, da oni mogu da rade kako kažu svoj posao, Ivana Vučićević je rekla da je to ružno i tužno i da joj je zaista žao zato što su to neke kolege sa kojima su oni takođe radili predhodnih godina ne samo na Studiju B nego kroz sve medije koji su i pre dvadeset i nešto godina postojali.

- Meni je žao što su se na takav način poneli i mislim da to samo govori njima na čast. Mi moramo da kažemo da mi kao Asocijacija Novinara Srbije ćemo uvek stati uz novinare i da smo to učinili i ovog puta i kada je bila napadnuta njihova ekipa N1 i da smo jedini to uradili a da nikada od drugih udruženja i UNS i NUNS nismo na taj način doživeli mi da neko osudi sve ove napade sva ova verbalna i fizička zlostavljanja svih ovih godinu i nešto dana, zaista ni u jednom jedinom trenutku nismo čuli ne nasilju - rekla je Ivana Vučićević.