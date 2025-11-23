ZMAGO JELINČIČ O IRENI JOVEVI: Nisko inteligentna i nepoznata javnosti
POSLANIK Evropskog parlamenta Irena Joveva, je pre izvesnog vremena boravila u Beogradu zbog konferencije za medije „Belgrade Security Conference“ gde je u društvu prozapadne opozicije bila učesnik skupa posvećenom perfidnom rušenju države Srbije.
Usput je i posetila majku stradalog mladića iz Novog Sada, koja je tada boravila u šatoru kod zgrade Narodne skupštine. Tom prilikom Joveva je poručila da je došla da joj „izrazi podršku“, što je deo okupljenih blokadera pozdravio aplauzom. Poseta je međutim otvorila niz reakcija, a među prvima se oglasio slovenački političar Zmago Jelinčič, lider Slovenačke nacionalne stranke čije su ocene dodatno uzburkale javnost.
Jelinčič je u svojoj izjavi za Srpski Ugao, izneo niz veoma oštrih kvalifikacija. On navodi da je Joveva „nekadašnja nevidljiva novinarka, niskog intelektualnog potencijala, koja se u Evroparlamentu gura napred, preko neoliberalističkih ideja“. Dodao je da „ni u Sloveniji nije mnogo poznata, jer je niko ne uzima kao ozbiljnu osobu, a kamo li političarku“. Dalje je rekao da je „rodom Makedonka, ponekad i Bugarka“, da su „njeni stavovi protivslovenski“ i da „po nalogu evropskih gospodara mrzi Srbiju i Srbe“. U nastavku tvrdio je da je „poslata da raspiruje situaciju kako bi se srušila vlast u Srbiji i pomogla da se izvede Majdan“, uz ocenu da iza nje stoje „Soroš i zapadne službe“. Na kraju je pozvao da se Joveva „proglasi personom non grata u Srbiji“.
Sličan ton ranije je zabeležen i u objavama političkog komentatora Mirana Videtiča. On je Jovevu opisao kao „jednu od najbrutalnijih poslanica Evropskog parlamenta“, navodeći da njeno delovanje u vezi sa Balkanom nosi elemente provokacije. Videtič smatra da i „tvrdi“ i „navodno opozicioni“ akteri u regionu imaju „iste gospodare sa ekonomskim interesima“, uz tvrdnju da „nisu zainteresovani za mir, jer mir ljudima vraća nezavisno razmišljanje i pozitivne ideje“.
Dodatne kritike usmerene su na njene nastupe u medijima na albanskom jeziku, gde otvoreno podržava evropski put tzv. Kosova. Govoreći o zahtevu Prištine za članstvo u Evropskoj uniji, podnetom 2022. godine, Joveva je istakla da postoje „jasni, ali ne i nepremostivi izazovi“ i navela da su prepreke „stalne, ali rešive“, obraćajući se pritom isključivo albanskoj publici.
Mešanje u unutrašnja pitanja Srbije od strane evroposlanice koja, sudeći po reakcijama iz Ljubljane, ni u sopstvenoj zemlji nema jasnu sliku o stanju stvari, ne može se posmatrati kao dobronameran gest. Posebno je sporno što upravo Irena Joveva, koja je u Sloveniji bila pod žestokim kritikama zato što je kao jedina među slovenačkim evroposlanicima glasala protiv produženja pravila Evropske unije za borbu protiv seksualne zloupotrebe dece na internetu, danas u Beogradu drži lekcije o pravu, pravdi i „evropskim vrednostima“. Kada političar sa takvim teretom sopstvenih odluka dođe u Srbiju da ocenjuje naše prilike, teško je oteti se utisku da se ne radi o iskrenoj brizi, već o još jednom pokušaju spoljnog pritiska prerušenog u saosećanje i navodnu podršku građanima.
(Srpski ugao)
