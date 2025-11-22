"SARAJEVO SAFARI" KAO DEO HIBRIDNOG RATA PROTIV SRBIJE: Napadajući Vučića žele da optuže ceo srpski narod

Potpuna besmislica i laž, na izuzetno neinteligentan način spojena, služi kao još jedan od udara na Vučića, tj. srpski narod u celini

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Strani mediji, na prvom mestu italijanski, ali i nemački i britanski, ovih dana šire propagandne laži tajkunske pro-NATO medijske mašinerije o postojanju tzv. "ljudskog safarija" u Sarajevu.

Navodno, Srbi su naplaćivali desetine hiljada maraka strancima, Italijanima i drugima, da bi pucali iz snajpera na bošnjačke, muslimanske civile u gradu. Ova laž sama po sebi nije nova, ali je novo to da je ovoga puta udar direktno na predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Pucajući medijski u njega, snajperski propagandni hitac tajkunskih pro-NATO medija, usmeren je kao celom srpskom narodu.

Laž o "ljudskom safariju" u Sarajevu, prvi put je u stranim, tj. italijanskim medijima objavljena još 90-ih godina i to za vreme rata. Ipak, u zavisnosti od publike kojoj se medij obraćao i u zavisnosti od cilja koji je želeo da postigne, menjale su se i strane sa kojih su bogati monstrumi "pucali" na civile.

Nekada je cilj ovih priča bila čista dehumanizacija, kao u slučaju Srba. S druge strane, obraćajuće publici u Italiji koja je trebalo da osudi neofašizam u narastanju, izlazili su tekstovi o ovakvim "safarijima" sa položaja Hrvatskoj veća odbrane (HVO) u Mostaru.

Fotografije italijanskih neofašista koji zajedno sa ustašama u Mostaru podižu desnu ruku u vazduh, a svedoče kako su pucali po muslimanima, služile su da zgroze javnost i spreče je da pristupa neofašističkim pokretima.

Ipak, priča se najbolje "uhvatila" kad su u pitanju Srbi, koji su demonizovani do krajnjih granica. Svetska javnost je prosto bila žedna jezivih i monstruoznih priča o "kasapima sa Balkana" koji vrše genocide, siluju stotine hiljada žena i slično.

Nakon 90-ih godina, priča o "ljudskom safariju" u Sarajevu je podgrejavana nekoliko puta. Najozbiljniji pokušaj se desio 2022. godine, kada je Slovenac Miran Zupanič snimio dokumentarni film "Sarajevo Safari" u kojem glavnu ulogu igra bivši agent bošnjačke obaveštajne službe Edin Subašić.

Film "Sarajevo Safari" i nelogičnosti

Upravo izmišljotine Edina Subašića, utemeljene na priči o "vikend četnicima", poslužile su Zupaniču da kreira celu morbidnu priču, baš u momentu kada je započet napad na Republiku Srpsku sa svih strana.

Naime, kako prenose delovi tajkunske medijsko-propagandne mreže u Srbiji "Sarajlije su zvale "vikend četnicima" one koji su, bilo da su plaćali ili bili plaćeni, vikendom dolazili na ratište".

Nemački fotoreporter Peter Kulman je, kako je svedočio Sarajlija Džemil Hodžić, opisao susret sa Srbima koji su dolazili iz Nemačke samo na dva dana da bi "branili svoju zemlju“. Sa krajnjom ozbiljnošću, Hodžić je preneo reči Kulmana da su "dolazili u petak posle posla, a vraćali se u nedelju kasno da bi stigli u ponedeljak na posao".

Potpunu nebulozu, koja je u ratu služila kao neslana šala o onima koji su nespremni dolazili na front i brzo ginuli, nemački Dojče vele je preneo kao verodostojno svedočanstvo.

Koliko je ova priča besmislena, svedoči to da je najkraći kopneni put kojim bi se u tom trenutku došlo do Sarajeva bio - npr. Minhen, Grac, Segedin, Beograd, pa Pale. Kroz teritoriju Hrvatske se ne nije moglo do BiH, jer bi svaki Srbin morao da prođe kroz neprijateljsku teritoriju do Republike Srpske Krajine. Dalji put do Sarajeva bi vodio preko zone pod kontrolom muslimana u BiH, pa je to bilo praktično neizvodljivo sa severa zemlje.

U miru bi pak zaobilazna tura, kroz Austriju, Mađarsku i Srbiju iznosila najmanje 1.330 kilometara, tj najmanje 15 sati vožnje. U potpunom miru, bez ratnih dejstava i desetina čekpointa, fizički nije izvodljivo ono što tvrdi Kulman, a prenosi DW.

Čak je i britanski BBC, poznat po svojoj nenaklonjenosti Srbima, preneo svedočanstva britanskih vojnika da nikada nisu čuli za "snajperski turizam" tokom rata u BiH, kao i da bi takav transfer ljudi bio "logistički veoma teško izvodljiv" zbog velikog broja kontrolnih punktova.

Osim kopnenog puta, postoji i avio saobraćaj, koji je 30. maja 1992. godine od strane Saveta bezbednosti UN rezolucijom 757 u potpunosti prekinut kada je u pitanju Beogradu. Nijedan, baš nijedan putnički avion, od tog dana pa do kraja rata nije mogao da poleti za Beograd, ili da doleti iz Beograda, bilo gde.

"Odbiti dozvolu svakom vazduhoplovu da poleti, sleti ili preleti njihovu teritoriju ako je namenjen da sleti na teritoriju ili je poleteo sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora), osim ako taj konkretan let nije odobren, u humanitarne ili druge svrhe u skladu sa relevantnim rezolucijama Saveta, od strane Komiteta Saveta bezbednosti uspostavljenog rezolucijom 724", navodi se u jednoj od tačaka Rezolucije 757.

Apsolutno je neverovatno to da bi bilo ko dozvolio let avionu koji vozi morbidne bolesnike da za novac pucaju na civile.

Štaviše, 12. aprila 1993. godine NATO je uveo "No-Fly Zone" iznad BiH, pa su i svi vojni letovi, uključujući letove helikoptera Vojske Jugoslavije, bili zabranjeni.

Uprkos svim ovim dokazima koji u potpunosti razotkrivaju tezu o "vikend četnicima" na kojoj je nastala priča o "vikend lovcima" na ljude, domaća tajkunska pro-nato propagandna mašinerija je otišla korak dalje.

Laži Domagoja Margetića i pravi zločini bošnjačkih „Ševa“

U sprezi sa hrvatskim "istraživačkim" novinarom, a zapravo agentom nemačke obaveštajne službe BND i hrvatske SOA, Domagojem Margetićem, smisli su priču kako je deo "ljudskog safarija" bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Naime, javnosti je poznato da je Vučić za vreme rat u BiH pružao podršku svojim sunarodnicima u Republici Srpskoj kao novinar, angažovan na Palama, jer za dodatnim ljudstvom na frontu prosto nije bilo potrebe.

Jedan video snimak, u kojem današnji predsednik Srbije nosi stativ za kameru, Margetić je zloupotrebio i predstavio kao snajper, što po uputstvu nemačkog BND-a i hrvatske SOA, znači da je Vučić terorisao građane Sarajeva snajperom.

U skladu sa ovom izmišljotinom, Margetić je podneo i prijavu protiv Vučića da je on učestvovao u "ljudskom safariju", na osnovu čega i dolaze pisanja brojnih stranih medija.

Potpuna besmislica i laž, na izuzetno neinteligentan način spojena, služi kao još jedan od udara na Vučića, tj. srpski narod u celini, a posebno na Republiku Srpsku, za koju znaju da ima Vučićevu punu podršku.

Ko je stvarno nemilosrdno ubijao civile u Sarajevu?

Štaviše, da je ceo narativ o Srbima koji su navodno organizovali „ljudski Safari“, potpuno lažan, svedočio je i Edin Garaplija, bivši pripadnik DB BiH i AID-a i to na Radio televiziji Republike Srpske.

Ne samo da po građanima Sarajeva, Srbima i muslimanima, ili Hrvatima, nisu pucali Srbi snajperisti, pa ni Aleksandar Vučić, već su to činili upravo muslimani. Oni su, kako svedoči Garaplija, često izvodili snajperske napade kao "false flag" operacije.

U jednoj takvoj operaciji, a što je zabeleženo i na video snimku, stradao je francuski vojnik UNPROFOR-a. Snajperista je na Grbavici pucao sa jedne zgrade, a kasnije je otkriveno da se radi o muslimanu. Štaviše, taj muslimanski snajperista je bio pripadnik zloglasne jedinice „Ševe“.

Garaplija je, govoreći istinu, svedočio da su upravo "Ševe" i njihov pripadnik Nedžad Herenda bili ti koji su terorisali civile Sarajeva snajperima. Nedžad Herenda je bio onaj snajperista koji je ubio sarajevske "Romea i Juliju", Boška Brkića i Admiru Ismić na Vrbanja mostu u Sarajevu.

"Romeo i Julija" su od "demokratije","dobrote" i "poštenja" Jusufa Juke Prazine, Ejupa Ganića i Alije Izetbegovića, pokušavali da preko Vrbanja mosta pobegnu na teritoriju Republike Srpske. Snajperski hitac Nedžada Herende je bio brži.

Ovih dana je ka predsedniku Srbije ispaljeno na desetine medijskih snajperskih hitaca. Strane obaveštajne službe, služeći se svim vrstama laži, lako proverljivim i dokazivi, vode hibridni rat sa celim srpskim narodom, ciljajući direktno Vučića.