VUČIĆ NAJAVIO VAŽNO OBRAĆANJE: Predsednik Srbije razbio veliku laž i ima ponudu za Amerikance

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na Informer TV.

Foto: Informer

Vučić, na početku emisije, kaže da su svi koji su od jutros završili u Kliničkom centru izgledaju bolje od njega.

- Nisam ja ovde da bih govorio o svojim problemima, nego kako da rešavamo probleme zemlje i da pomognemo ljudima - izjavio je on.

Vučić kaže da je normalno u demokratskim društvima da postoje drugačiji stavovi i da je to suština demokratije.

- U nedostatku ideja sve se svede na lično. Nije to neočekivano ili drugačije nego što je bilo. Sada su u trenutku apsolutne nemoći. Rekao sam već da nemaju šansi, sada i oni sve bolje razumeju da je sve gotovo i zato je nervoza na vrhuncu, moraju histerično da reaguju. Oni misle da su ljudi tu da bi čuli nešto loše o nekome, a oni samo žele da čuju šta će da dobiju, šta neće, šta ne mogu da dobiju, šta moramo da uradimo u narednom periodu... To naši protivnici ne razumeju - kazao je Vučić.

Foto printskrin TV Informer

Kaže da je protivnicima za sve kriv, komentarišući "optužnicu" protiv njega.

- Od onoga ko je najgori na svetu i protiv koga vode kampanju svakog dana, što bi značilo da sam najgori, najnepopularniji, došao sam do toga da traže da se ne kandidujem - kazao je on.

Kad je u pitanju kampanja koja se vodi protiv njega zbog Sarajeva, kaže da su njegovi protivnici imali i gnusnije optužbe protiv njega.

- Oni su formalno podigli protiv mene optužni akt da sam izvršio "genocid u Srebrenici". Onda je njihovo tužilaštvo to odbacilo. Tada su rekli da se Vučić "negde našao u Srebrenici" i pozivali su se na tekstove Milovana Brkića i sličnih lažova - kaže on.

Ističe da takve optužbe stižu kad je teško Srbiji.

- Šira je i veća igra u svemu tome... I pitanje NIS. Uvek neko želi da vas navuče na pogrešan trag. Kako će da nam pomognu, recimo, Arapi, ako vide da sam "ubijao nevinu muslimansku decu"? Kako će neko da nam otvori poglavlje ako vide da smo ne znam šta uraditi - kaže on.

Ističe da nikada nije nosio snajper, niti je čuo za neki Safari i da je to izmišljeno u nekom filmu.

Podseća da su ga poslali na Pale kao nekoga ko nešto zna da priča na stranom jeziku.

- Svi znaju da je ova priča bezveze. Tamo gde govore da je puška, bio je stativ od kamere - dodao je on.

Tada je, podseća, maljutka umalo pogodila vozilo u kom je bio predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

- Vidite kako se Bild ogradio uz znak pitanja. To su slično radili i svi drugi. Telegraf je čak objavio zakukuljeno deo Suzaninog odgovora. Oni su, valjda, mislili da kad je tako nešto dogodi da imam nešto da krijem, da ću to da zataškavam. To pokazuje koliko ne poznaju mene i koliko ne žele da prepoznaju istinu - kaže on.

Ističe da je tražio od Informera da ne podseća javnost na činjenicu da je deda Analene Berbok bio nacista i tvrdi da je to nanelo štetu Srbiji.

- Neko zbog klikova ili što mu se čini da time nekom drugom pravi uslugu, pravi medveđu uslugu svojoj zemlji. Molim vas da budete malo odgovorniji. Nemojte našim protivnicima da napadate porodice i da im radite ono što oni rade meni - kaže on.

Postoji dotkrina Hrvatske za urušavanje srpske države, navodi Vučić.

- Rušenje Aleksandra Vučića im je primarni cilj. Po svaku cenu hoće da me sruše. Više od 25.000 tekstova su objavili protiv mene, a svega oko 50 je neutralno. Pozitivnih nema - kaže on.

Smatra da je potrebno da Srbija i Hrvatska imaju dobre odnose.

Vučić tvrdi da Nemci nisu nacisti.

- U to ne veruje niko u svetu. Drže se da ne budu protiv Izraela da ne bi mogao ništa da im kaže - naveo je on.

Kaže da za Domagoja Margetića znaju ko je i šta je i da zato za njega ne pišu da je novinar. Podseća na Margetićeve izmišljotine o nekretnini njegove ćerke u Berlinu.

- Moja ćerka je tamo bila sama. Živela je u internatu ili kampusu. Sem u Čipuljiću, van granica ove zemlje nemamo ništa. Ovde ću na istoku Srbije da kupim neki lep plac, između Donjeg Milanovca i Kladova - kaže on.

Angažovaće najskuplje svetske advokate da tuži Gardijan, Dejli mejl...

- Verujem da mogu da im uzmem milione za ovo - kaže Vučić.

Deo novca će ići advokatima, a deo kaže da će dati nekoj deci.

- Nije ovde reč o meni. Ima 15 odsto ljudi u Srbiji koji stvarno veruju da mi je otac Albanac. To je moja procena na osnovu brojnih podataka - kaže on.

Podseća na aferu "Jovanjica".

- Uvek je lakše ići na emotivni deo i reći:,,Vidi zlikovca". To je zlikovac koji je ubio Cvijana i Olivera Ivanovića..." Znate li da deo ljudi još veruje da je bio korišćen zvučni top. Kada dođemo do racionalnog, šta će da kažu? Imamo stabilan kurs dinara, rastu plate brže nego ikada u istoriji Srbije, stopa javnog duga nam je gotovo duplo niža nego kad sam postao predsdnik Vlade - rekao je Vučić.

Foto printskrin TV Informer

Kaže da to što narod nekome aplaudira u sportu ili u pozorištu, to nema veze sa politikom.

- Teljor Svift je najpopularnija i da li je neko zbog nje glasao za Kamalu Haris? Naravno da nije. Ljudi imaju svoj mozak. Taj uticaj Brusa Sprinstina u Americi je na nivou 0,01. Potpuno je svejedno. Znaju da smo se spremili za sve njihove opcije. Kako vreme prolazi sve smo bolje, a oni sve slabije pripremljeni. Voleo bih da u političkom smislu još traje, da nemaju ideju i troše energiju. Ljudi hoće da žive normalne živote. Znajući blokadere siguran sam da moraju da naprave neku pakost i da će opet da maltretiraju ljude. Oni žive od toga da naprave neku pakost - rekao je Vučić.

Rekao je da ljudi zamisle da Jaćimović odlučuje o nečemu.

- Ima i gorih. Jaćimović bar zna da tera autobus - rekao je Vučić.

Najavio je novi program u oblasti zdravstva i farmacije sa kojim će izaći u decembru, te da će tražiti da se spuste cene lekova.

- Stariji ljudi na lekove potroše i do 7.000 mesečno. To bi bila velika vest - navodi Vučić.

Najavio je i programe i ideje oko obrazovnog sistema.

- Vidite zašto smo bili brutalno napadnuti kada sam poželeo strane univerzitete. Sačuvali bismo dobar deo dece ovde, a istovremeno bismo podigli nivo konkurencije - kaže on.

Veruje da će u ponedeljak ili u nedelju reći šta se dešava oko NIS.

- Ja sam zabrinut, ali ne mislim da bi građani trebalo da brinu. Ja ću da ponudim Amerikancima, kao svoju izjavu javno, mislim da to ne mogu da odbiju ako žele da pokažu partnerski odnos prema Srbiji, čak ne kažem prijateljski - rekao je on.

Imamo rezerve, čak i da Rafinerija ne radi, naveo je.

- Siguran sam da će Amerika prihvatiti moju formalnu izjavu i da će nam izaći u susret - ističe on.

Foto: Informer

Amerika se nikad brutalnije bori za svoje ekonomske interese, tvrdi predsednik Srbije.

- Polako zavrću slavinu svima, ubacuju američke kompanije... - kaže Vučić.

Lakše bismo odgovorili da imamo more.

- Zato nemamo more, zato su odvojili Crnu Goru od Srbije, zato Pašiću nisu dali izlaz na more, iako se borio svim srcem - navodi predsednik Srbije.

Podseća da ne želi da učestvuje u otimanju ruske imovine.

- Nervoza je velika, Trampu treba prekid rata što pre i zbog onih mejlova. Biće interesantno ko je Makselova ćerka, odakle je poreklom, koja zemlja iz našeg okruženja je upletena tu... Biće tu svake vrste cirkusa. Rusima dobro ide, ušli su neočekivano brzo u Kupjansk. Pokrovsk verovatno završavaju, ostaje im sa gornje strane još 35 km do Slavjanska i sa donje strane 35 km do Kramatorska i to je kraj onoga što je Tramp napisao u svom planu. Zelenski je korupcijskim skandalom pritisnut. "Pucaju" i na Jermaka, koji je njegov najbolji drug. Amerikanci traže mir od Zelenskog - kaže on.

Kaže da su Hrvati ponižavali Crnogorce.

- A znaju da svi njihovi političari moraju da ćute. Izuzetak je Milan Knežević. Svi su izdali saopštenje, ali uopšteno. Sem Milana Kneževića ili nevažnih političara, niko važan nije ih kritikovao jer se plaše sopstvene senke - kaže Vučić.

Kad su u pitanju nestali, kaže da Hrvati neće da kažu da je više nestalih Srba i to prema njihovim podacima.

- Traže Lajbnicov dovoljan razlog da kažu zašto sprečavaju Srbiju na nekom putu. Pitam zašto su pravili vojni savez sa Prištinom, Tiranom i Slovenijom. Zašto to traže od Bugara? Protiv koga je to usmereno. Što se naoružavaju? Zbog Austrije? Hrvati nas ne žele u EU - pitao je Vučić.

Tvrdi da moramo da ubrzamo "evropski put".

- Je l' vi mislite da ima smisla da nam deo naroda bude u Evropi, a deo van Evrope? EXPO je budućnost, EXPO je pruga od aerodroma do centra grada. EXPO su naši auto-putevi svuda. To su naše bolnice, klinički centri, pogledajte bolnicu u Prokuplju, Leskovcu, Vranju. Samo što mi to ne volimo sebi da priznamo. Gradonačelnik Malage je podneo ostavku jer je Beograd pobedio - naveo je on.

Kaže da su blokaderi uvek prezirali i mrzeli Dijanu Hrku, kao i Đuru Racu.

- Reč je odvratnim ljudima, ali to ne znači da mi moramo da budemo kao oni - kaže Vučić.

Ističe da nije dobro što su nas doveli dotle da delom budemo kao oni.

- Neće ljudi da glasaju za mržnju, zato su im brojevi pali - navodi on.

Pik popularnosti blokadera je bio u februaru, kaže Vučić.

- Četvrti mesec je stagniranje, a onda ide blagi pad - kaže on.

Ističe da država nije igračka.

- Potreban je put sigurnosti, stabilnosti i daljeg prosperiteta - izjavio je Vučić.

Podseća da je najduže na vlasti od uspostavljanja višestranačja.

- Najčešće sam i najviše puta pobeđivao na izborima. Što se toga tiče, ja sam zadovoljan. Za mene je važno šta će da ostane iza mene kao rezultat. Srbija ima mnogo dobrih, vrednih ljudi koji će umeti da vode odgovornu i ozbiljnu politiku. Nadam se da, makar savetima, mogu da pomognem - zaključio je Vučić.