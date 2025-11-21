Politika

Osnovno sredstvo opozicionog delovanja je LAŽ

21. 11. 2025. u 13:50

OPOZICIJA u svim svojim oblicima, koja ima više svojih lica, pogotovo poslednjih godinu dana, mora jednostavno da se služi lažima.

Lažima o vlasti, lažima o svakoj radnji ili ne radnji, o vlasti na svim nivoima, lažima o funkcionerima na vlasti i to prevashodno vladajuće stranke. Potrebno je diskreditovati ljude na vlasti, njihova dela i rezultate. Potrebno je lagati o dostignućima vlasti u svim segmentima društva. 

Poznato je već da više puta ponovljena laž postaje istina.

Laž se u Srbiji širi preko opozicionih medija, štampanih medija u rukama opozicije, društvenih mreža i porta, raznih tribina, blokadama.. 

U startu se laž prima lako kod onih koji u nju veruju, a ponavljanjem i kod onih koji su neinformisani iz bilo kog razloga.

Argumentovani demanti raznih opozicionih laži skoro da nikada ne daju efekta, jer tvorca laži istina i ne zanima, oni jednostavno idu dalje. O eventualnom izvinjenju opozicionih novinara nema ni reči, a to njihovo novinarstvo potpuno baca u kaljugu profesionalnosti.

Laži postaju gnusne i kao takve nepoznate u našem narodu. Vređanje neistomišljenika i njihovih porodica, pa čak i dece i to maloletne  postala je svakodnevnica.

Poznato je da laži kada se prime izazivaju bes ko onih koji u njih veruju, a bes lako prerasta u nasilje gde smo svedoci već godinu dana. Jasno je da je ovo cilj kojem opozicija i njeni sledbenici teže, sve po zadatku nalogodavaca.

Laži ne služe samo da se diskredituje vlast i olakša opoziciji dolazak na nju, nego je potrebno diskreditovati celu našu zemlju Srbiju.

Potrebno je da se Srbija unizi i pokaže svetu u najgorem svetlu, skoro kao jedan čir na Balkanu i ovom delu Evrope! Potrebno je lažima pokazati da zemlja Srbija treba da postoji samo u granicama kojima nalogodavci opozicije smatraju da su adekvatni, mala i sa poslušnom novom vlašću.

Zato se sve laži koje opozicija iznosi redovno plasiraju u svim regionalnim medijima, pa i u Evropi i šire....Na ovaj način se kod građana svih tih zemalja, stvara mišljenje i uverenje o ovakvoj Srbiji kao jednoj devijantnoj pojavi.

Zna se da je laž u suštini zaobilaženje istine i da onaj koji laže mora u laž da ubaci bar neko zrnce nečega da bi je konzument kome je upućena i "progutao".

Lagati nije jednostavno, a pogotovo ako se mora svakodnevno i u neograničenim količinama...

Uvidevši gore navedeno nalogodavci i finansijeri svih opozicionih delovanja morali su, uz nesumnjivo stručni savet, i da pribegnu takozvanom  ZATRPAVANjU ISTINE.

Ovaj oblik laži je poznat u nauci, a i u praksi. Dnevno se fabrikuje stotine laži preko svih mogućih kanala, ne bi li se istina jednostavno zatrpala i izgubila, a ostale samo laži. Tada više demanti postaju bespredmetni i nemaju smisla. Laži se prosto rečeno "kipuju" na istinu.

Na žalost po opoziciju ni ovaj metod, koji u početku daje efekta, nije dugovečan obzirom da gubi smisao protokom vremena, te ne opstaje na duže staze.

Vremenom istina nađe načina, nekada lakše , a nekada teže da izađe na videlo.

U slučaju današnje Srbije, istina je izašla na videlo, pred sve dobronamerne i zavedene građane, naročito mlade.

Razgolićene ideje opozicije i mrzitelja Srbije, gde je borba za vlast bila samo paravan za još veće rasparčavanje Srbije, pretvorena je u malu genocidnu tvorevinu, sa novom krajnje poslušnom vlasti i moćnicima koji je plaćaju.
Istina uvek pobeđuje sve laži, a to je ono što najviše plaši nalogodavce i inspiratore ovakve vlasti, a istina je SRBIJA.

