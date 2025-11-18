Politika

VUČIĆ SUTRA SA NOVIM ŠEFOM MISIJE OEBS U SRBIJI: Sastanak predsednika Srbije sa Marcelom Peškom

V.N.

18. 11. 2025. u 16:49

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra (u sredu, 19. novembra) sa šefom misije OEBS u Srbiji Marcelom Peškom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ СУТРА СА НОВИМ ШЕФОМ МИСИЈЕ ОЕБС У СРБИЈИ: Састанак председника Србије са Марцелом Пешком

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Oni će se sastati u 9 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Slovački karijerni diplomata Marcel Peško, preuzeo je 1. novembra dužnost šefa Misije OEBS-a u Srbiji.

