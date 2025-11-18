VUČIĆ SUTRA SA NOVIM ŠEFOM MISIJE OEBS U SRBIJI: Sastanak predsednika Srbije sa Marcelom Peškom
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra (u sredu, 19. novembra) sa šefom misije OEBS u Srbiji Marcelom Peškom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Oni će se sastati u 9 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Slovački karijerni diplomata Marcel Peško, preuzeo je 1. novembra dužnost šefa Misije OEBS-a u Srbiji.
Preporučujemo
KOMENTAR: NIS
19. 11. 2025. u 12:03
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)