ŠEŠELJ NAJAVIO: Bulevar Zorana Đinđića će jednog dana poneti ime generala Ratka Mladića
UBEĐEN sam da će Bulevar Zorana Đinđića jednog dana poneti ime generala Ratka Mladića, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
Šešelj je rekao da od početka nije bio saglasan da bulevar na Novom Beogradu nosi ime po Zoranu Đinđiću.
