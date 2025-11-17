Politika

ŠEŠELJ NAJAVIO: Bulevar Zorana Đinđića će jednog dana poneti ime generala Ratka Mladića

Novosti online

17. 11. 2025. u 21:30

UBEĐEN sam da će Bulevar Zorana Đinđića jednog dana poneti ime generala Ratka Mladića, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

ШЕШЕЉ НАЈАВИО: Булевар Зорана Ђинђића ће једног дана понети име генерала Ратка Младића

Foto: V. Danilov

Šešelj je rekao da od početka nije bio saglasan da bulevar na Novom Beogradu nosi ime po Zoranu Đinđiću.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U REGIONU SE ŠIRI MRŽNJA I ŽELJA ZA UBIJANJEM SRBA: Brnabićeva nakon ustaškog divljanja u Podgorici - Nadam se da će EU osuditi
Politika

0 9

U REGIONU SE ŠIRI MRŽNJA I ŽELJA ZA UBIJANJEM SRBA: Brnabićeva nakon ustaškog divljanja u Podgorici - Nadam se da će EU osuditi

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da se nada da će danas zvaničnici EU u Briselu, gde se održava konferencija o proširenju, reagovati na skandiranje Hrvata u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori - "ubij Srbina", kao i da je zabrinjavajuće što se sada širi ta mržnja i želja za ubijanjem Srba u regionu i da će i o tome razgovarati u Briselu.

18. 11. 2025. u 12:30

Politika
Tenis
Fudbal
STANDARDNI PRVOTIMAC NAPUŠTA MARAKANU? FK Crvena zvezda ostaje bez važnog šrafa?!

STANDARDNI PRVOTIMAC NAPUŠTA MARAKANU? FK Crvena zvezda ostaje bez važnog šrafa?!