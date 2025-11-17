ŠEŠELJ NAJAVIO: Bulevar Zorana Đinđića će jednog dana poneti ime generala Ratka Mladića

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da se nada da će danas zvaničnici EU u Briselu, gde se održava konferencija o proširenju, reagovati na skandiranje Hrvata u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori - "ubij Srbina", kao i da je zabrinjavajuće što se sada širi ta mržnja i želja za ubijanjem Srba u regionu i da će i o tome razgovarati u Briselu.