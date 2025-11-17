JAĆIMOVIĆ KUNE ČOVEKA: Dabogda dete gurao u invalidskim kolicima
BLOKADERSKI auto-prevoznik Milomir Jaćimović, kom e je po nalogu policije odšlepan autobus proklinjao je čoveka koji je to uradio.
Njegove reči lede krv u žilama:
-Dabogda dete gurao u invalidskim kolicima.
Stravično...
