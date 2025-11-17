Politika

JAĆIMOVIĆ KUNE ČOVEKA: Dabogda dete gurao u invalidskim kolicima

В. Н.

17. 11. 2025. u 20:15

BLOKADERSKI auto-prevoznik Milomir Jaćimović, kom e je po nalogu policije odšlepan autobus proklinjao je čoveka koji je to uradio.

Foto printskrin Novosti

Njegove reči lede krv u žilama:

-Dabogda  dete gurao u invalidskim kolicima.

Stravično...

