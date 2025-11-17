SKANDALOZAN SNIMAK KRAĐE IZBORA U ALBANIJI: Politički uticaj određenih interesnih grupa preuzima primat nad voljom naroda

MILANA Vuković iz Centra za društvenu stabilnost komentarisala je za "Novosti" očiglednu krađu izbora koja se dogodila u Albaniji

Foto: Printskrin

Ogovarajući na pitanje kako komentariše očiglednu izbornu krađu u Albaniji koja je prošla ispod radara Evrope, na koju nije bilo reakcije EU i ODHIR, kao i činjenicu da je uprkos kamerama zabeleženoj izbornoj krađi prema rečima EU zvaničnika, Albanija jedna od najnaprednijih zemalja na evropskom putu koja je otvorila sve klastere sa EU, dok Srbija godinama čeka na otvaranje nekih klastera, naša sagovornica ističe da demokratske vrednosti koje je propagirala i na kojima je počivala Evropska unija gube bitku sa geopolitičkim interesima.

- Skandalozni snimak na kome se vidi krađa na izborima u Albaniji i još skandaloznije ćutanje EU i njenih posmatrača na pomenuto krivično delo nam, nažalost, pokazuje da demokratske vrednosti koje je propagirala i na kojima je počivala Evropska unija gube bitku sa geopolitičkim interesima koje neka zemlja - kandidat za članstvo u EU je spremna da zastupa, a koji će je u pretvoriti u poželjnog partnera elita koje danas diktiraju evropsku politiku. Mešanje Evropske unije u izborne procese u Rumuniji, Moldaviji i drugim zemljama pokazuje da politički uticaj određenih interesnih grupa preuzima primat nad voljom naroda, što ozbiljno preti da uzdrma temelje demokratskog društva i odlučivanja.

Vukovićeva dodaje za "Novosti" i da nam ovi događaji u Albaniji govore da bastion evropske demokratije ima brojne pukotine i anomalije.

- Istovremeno, naša država nije 3 i po godine otvorila nijedan klaster, uprkos uspešnom procesu reformi koje sprovodi na svom putu ka evropskoj integraciji i intenzivnoj ekonomskoj i privrednoj saradnji sa najrazvijenijim evropskim zemljama, što nas čini liderom Zapadnog Balkana. Jasno je da su "packe" i kritike koje dobijamo od strane EU posledica suverene i slobodarske politike koju naša Srbija vodi, a zbog čega naš uspeh i rezultati u postupku pridruživanja često budu zanemareni i ignorisani. Prijateljski odnosi i bilateralni susreti koje naš predsednik Aleksandar Vučić ima sa najmoćnijim evropskim liderima i zvaničnicima pokazuju da je ulazak u EU strateško opredeljenje i prioritet naše spoljne politike. Na tom putu stvaramo demokratski uređeno društvo i snažnu ekonomiju, ne odričući se svog teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nacionalnih interesa! Čak ni po cenu pohvala od strane briselske administracije i ubrzanja u postupku pregovaranja. To je nacionalna, prosrpska politika koje se ne odričemo i na koju smo ponosni! - zaključuje Vukovićeva.

Podsetimo, nedavno se u javnosti pojavio snimak na kojem se vidi kako izgledaju izbori u Albaniji i kako propadnici mafije teraju ljude za koga da glasaju.

Ovaj snimak koji pokazuje kako izgledaju izbori u Albaniji, dokazuje samo jedno - kad si poslušan - sve je dozvoljeno!

Dozvoljeno je i da kradeš na izborima i da sam ubacuješ listiće i uz sve to da najbrže napreduješ ka članstvu u EU. I ćutaće i EU i ODIHR.

Pogledajte priloženi snimak: