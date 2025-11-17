PRIPADNICI MAFIJE KONTROLIŠU KAKO KO GLASA! Pogledajte kako izgledaju izbori u Albaniji i šta EU nagrađuje - Kad si poslušan može sve!
NEVEROVATAN snimak došao nam je nedavno iz Albanije. Snimak koji pokazuje kako izgledaju izbori u Albaniji, dokazuje samo jedno - kad si poslušan - sve je dozvoljeno!
Dozvoljeno je i da kradeš na izborima i da sam ubacuješ listiće i uz sve to da najbrže napreduješ ka članstvu u EU. I ćutaće i EU i ODIHR.
Pogledajte priloženi snimak:
E upravo ovako izgleda izborni proces u Albaniji, po rečima nekih od EU zvaničnika jednoj od najnaprednijih zemalja na evropskom putu - pripadnici mafije kontrolišu kako ko glasa!
Toliko o vladavini prava, meritokratiji i standardima.
Samo se nameće pitanje - ko je ovde lud?
Ovakva Albanija, sa ovakvim izbornim procesom, Albanija u kojoj pripadnici mafije kontrolišu ko kako glasa, otvorila je sve klastere u pregovorima sa Evropskom unijom, dok Srbija mora, narodski rečeno, da "dubi na trepavicama" da bi otvorila samo jedan klaster za koji je tehnički spremna već nekoliko godina!
