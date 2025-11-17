Politika

PRIPADNICI MAFIJE KONTROLIŠU KAKO KO GLASA! Pogledajte kako izgledaju izbori u Albaniji i šta EU nagrađuje - Kad si poslušan može sve!

В.Н.

17. 11. 2025. u 10:52

NEVEROVATAN snimak došao nam je nedavno iz Albanije. Snimak koji pokazuje kako izgledaju izbori u Albaniji, dokazuje samo jedno - kad si poslušan - sve je dozvoljeno!

Foto: Printscreen

Dozvoljeno je i da kradeš na izborima i da sam ubacuješ listiće i uz sve to da najbrže napreduješ ka članstvu u EU. I ćutaće i EU i ODIHR.

Pogledajte priloženi snimak:

E upravo ovako izgleda izborni proces u Albaniji, po rečima nekih od EU zvaničnika jednoj od najnaprednijih zemalja na evropskom putu - pripadnici mafije kontrolišu kako ko glasa!

Toliko o vladavini prava, meritokratiji i standardima.

Samo se nameće pitanje - ko je ovde lud?

Ovakva Albanija, sa ovakvim izbornim procesom, Albanija u kojoj pripadnici mafije kontrolišu ko kako glasa, otvorila je sve klastere u pregovorima sa Evropskom unijom, dok Srbija mora, narodski rečeno, da "dubi na trepavicama" da bi otvorila samo jedan klaster za koji je tehnički spremna već nekoliko godina! 

