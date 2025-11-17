"NA ZAPADU NIŠTA NOVO" Dragoslav Bokan o krađi izbora u Albaniji i licemerju Evrope - Ako je ovako u "modernoj" zemlji, kako li je u ostalim

"NA ZAPADU ništa novo, ovo što se dešava sa albanskom politikom i njihovom merom nepoštovanja ljudskih prava, podrškom i pohvalama koje dobijaju iz Brisela samo se nadovezuje na nešto što se oduvek dalo primetiti, a to su dualski standardi, licimerje, a najjasniji primer je odnos prema Republici Hrvatskoj koja često govori da je nasledila nezavisnu državu Hrvatsku, Pavelićevu", navodi za "Novosti" analitičar Dragoslav Bokan, komentarišući očiglednu izbornu krađu koja se dogodila u Albaniji, kao i činjenicu da je ovaj skandal prošao potpuno neprimećeno od strane evropskih institucija.

Foto Petar Vujanić

Ogovarajući na pitanje kako komentariše očiglednu izbornu krađu u Albaniji koja je prošla ispod radara Evrope, na koju nije bilo reakcije EU i ODHIR, kao i činjenicu da je uprkos kamerama zabeleženoj izbornoj krađi prema rečima EU zvaničnika, Albanija jedna od najnaprednijih zemalja na evropskom putu koja je otvorila sve klastere sa EU, dok Srbija godinama čeka na otvaranje nekih klastera, Bokan ističe za "Novosti" da se moramo naviknuti na razrađenu evropsku matricu u kojoj za sve postoje "dežurni krivci", koji su uvek isti.

- Od Hrvatske se nije tražilo da se odrekne tog nasleđa i da kritikuje u ime Hrvatske one koji su činili državne zločine i genocid tokom Drugog svetskog rata nego su primljeni bez ikakvih uslova i dopušteno im je da oni sada odlučuju o sudbini evropskog puta, njihovih nekadašnjih žrtava, sudbini srpskog naroda. Znači, to je jedan koncept u kome se unapred zna ko nosi crne šešire, negativac je, ko nosi bele šešire pozitivan je. Kao u ranoj fazi hamburskih timova da se po boji šešira znalo ko je negativac, a ne ko šta radi. To da se unapred znalo da smo mi negativci, krivi za sve, a svi naši protivnici, neprijatelji kao pozitivni, kao mučeni, naše tobožnje žrtve, to je problem koji imamo od prvog dana raspada Jugoslavije pa evo do danas u dvostrukom odnosu prema Srbima, sa albanskim stanovništvom i u Albaniji i na Kosovu i vojnim savezom koji ona pravi sa Hrvatskom, Slovenijom, a možda i Bugarskom - istakao je naš sagovornik i dodao:

- Mi koji pokušavamo da održavamo nesvrstanost i vojnu neutralnost opet smo krivi za sve i sada i zauvek. Jednom moramo da se priviknemo na tu situaciju i da se ponašamo shodno realnosti, a ne da očekujemo ono što je nemoguće i što nećemo nikad dobiti sa te neprijateljske strane.

Podsetimo, nedavno se u javnosti pojavio snimak na kojem se vidi kako izgledaju izbori u Albaniji i kako propadnici mafije teraju ljude za koga da glasaju.

Ovaj snimak koji pokazuje kako izgledaju izbori u Albaniji, dokazuje samo jedno - kad si poslušan - sve je dozvoljeno!

Dozvoljeno je i da kradeš na izborima i da sam ubacuješ listiće i uz sve to da najbrže napreduješ ka članstvu u EU. I ćutaće i EU i ODIHR.

Pogledajte priloženi snimak:

Ostaje samo otvoreno pitanje - ako ovako izgleda izborni proces u Albaniji, zemlji koju Brisel ocenjuje kao jednu od najmodernijih i sa kojom otvara klastere na putu pridruživanja EU, šta onda ostaje za neke druge, malo manje "moderne" zemlje?