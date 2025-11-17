LIDER SNS MILOŠ VUČEVIĆ POSLAO JASNU PORUKU: Na delu je uzurpaciji dela pravosuđa, a evo šta je rekao o imenovanjima u policiji

LIDER Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike za Regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da pitanje NiS-a ne zavisi od Srbije, ali i izrazio nadu da će se zajedniki naći rešenje.

Foto: Printscreen

- Nije dobra vest za NIS, ali da budemo jasni, to pitanje ne zavisi od nas. Proses odlučivanja i razlozi za te osluke ne zavise od Srbije. Niti smo otvorili rat u Ukrajini niti možemo da utičemo na energetsku politiku u svetu, mi samo trpimo posledice globalnog sukoba. Ono što je jasno jeste da Amerikanci insistiraju da nema ruskog kapitala u NIS-u. Od 9. oktobra, kada su uvedene sankcije, građani u Srbiji nisu osetili posledice. Rok je do februara da se reši vlasnička strukturta. Nadam se da ćemo zajedno naći rešenje. Nije fer da Srbija strada, jer je bila fer. Svi imamo greške, ali mi smo bili fer prema Rusima i Ruskoj federaciji.

Uzurpacija i okupacija pravosuđa

Ovo što trenutno u Srbiji, rekao je Vučević, je uzurpacija i okupacija dela države od dela pravosudnod sistema.

- Oni su sebe postavili kao posebnu kastu, sami sebe biraju, odlučuju o svima nama. Spremni su da poništavaju izbornu volju građana, kao što je slučaj u Zaječaru. Ne dozvoljavaju da se konstituiše Skupština jednog grada. Odsustvo elementarne odgovornosti ljudi koji bi trebali da su stub države. Ali to je svugde u svetu. Kroz sudove i pravosuđe upravljaju državom, ne učestvujući u izborima. Ne mislim da treba da kvarimo tokove koje smo dosegli. Ali neke stvari moraju da se menjaju. Neko nekog upuca ili prebije, šta treba dalje da se desi da se probudite. Hteli su da nas spale. Morate da podelite neke stvari sa narodom, a da se ne pravite ljudi. Kod nas se sve dugo pripremalo, pogotovo ovo nakon tragedije - naveo je Vučević.

Prirodno je da se menja kadar u policiji

- Ne mislim da to nisu čistke, već normalne stvari u nekom sektoru. Da menjate ljude. Imate promene i u drugim sistemima pa nema buke oko toga. Prirodno je da se menja rukovodeći kadar, da se da šansa mlađima, da neko ko je dugo na nekoj poziciji a odlučuje, ne izgubi kontakt sa realnošću. Sve promene koje donose novu energiju, znanje podržavam - istakao je Vučević.

Niko se ne ponižava kao Boris Tadić

- Niko se ne ponižava kao Boris Tadić. Dva puta biran za predsednika države dozvoljava sebi da se ovako ponaša, srozava. Umesto da je neko ko je na strani Srbije, a ne jedne ili druge politike. Izjavljuje nešto što je opskurno i za blokadere. Sramoti se i bruka. Ni za ono što je bilo pre godinu, ne pozivaju ljude na odgovornost - rekao je Vučević.